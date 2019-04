DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá abriu procedimento para a realização do concurso com o objetivo de selecionar o melhor anteprojeto para a confecção dos projetos arquitetônicos do Mercado Municipal Miguel Sutil e do Estádio Municipal Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha). O documento está disponível no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, onde consta todas as orientações e requisitos para a participação do processo de seleção.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 06 de junho e 11 de junho, mediante a preenchimento do formulário de inscrição disponibilizado no site. Podem se inscrever no concurso, profissionais diplomados, legalmente habilitados e devidamente cadastrados perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

O concurso será realizado em etapa única, cabendo a Comissão Julgadora avaliar os projetos concorrentes e a decisão sobre os finalistas, eventuais menções honrosas, projeto vencedor e demais premiados, bem como eventuais desclassificações, com base nas especificações do edital.

Além de diplomas específicos para os membros das equipes, os prêmios a serem atribuídos aos 02 (dois) primeiros classificados pela Comissão Julgadora e devidamente habilitados junto a SMADES serão os seguintes; o 1º lugar: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); para cada projeto e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 2º lugar também para cada projeto.

O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio do endereço: http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao/ Clicar na data designada para ocorrer a licitação.

