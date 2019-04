DA ASSESSORIA



O TNT Energy Drink reuniu atletas de personalidade e ousadia para criar o Time TNT. Os skatistas Rony Gomes, Dora Varella, Lucas Xaparral, Pâmela Rosa, o piloto Enzo Fittipaldi e a surfista Chloé Calmon passam a contar com o patrocínio do energético cheio de resistência, para encarar todos os desafios.

Com o conceito #PODEVIR, o energético mudou a estratégia e passou a investir no universo dos esportes radicais urbanos. A formação do time vem em boa hora, quando o surfe e o skate passam a fazer parte dos Jogos Olímpicos de 2020, que serão disputados em Tóquio, no Japão.

“Formamos um time de referência, que irá transmitir a mensagem de resistência, com autenticidade, vibração, energia e adrenalina com a qual nos identificamos”, explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda do TNT Energy Drink.

Campeão brasileiro em 2008 e mundial em 2009, Rony Gomes comemora a ampliação do time de patrocínio, que passa a contar com quatro skatistas.

“Estou com o TNT faz um tempo e não via a hora dessa equipe crescer. Skate é e sempre será uma grande família. Agora vamos poder nos encontrar mais nas sessões e cada um representar o TNT da melhor forma possível!”, declara.

Também skatista, Dora Varella, tricampeã mundial amadora nos Estados Unidos, concorda com o colega de esporte.

“O time TNT vem para mostrar que a parceria, o respeito e a amizade movem o skate e, mesmo sendo um esporte individual, nos faz evoluir mais rápido e nos divertir muito mais”, comemora a skatista.

No automobilismo, o TNT Energy Drink aposta em Enzo Fittipaldi para reforçar o posicionamento de marca.

“O automobilismo é um esporte de altíssimo rendimento e que exige o melhor de cada um de nós, e por isso tenho muito orgulho de ter ao meu lado um apoio tão importante quanto o do TNT. Tivemos a felicidade de ganharmos juntos neste ano o campeonato da F4 Italiana contra mais de 40 pilotos do mundo inteiro, conseguindo o principal título conquistado por um piloto integrante da Academia Ferrari em 2018. Tenho certeza de que juntos vamos conquistar ainda mais vitórias e campeonatos e trilhar nosso caminho rumo à F1", afirma o piloto.

TNT Energy Drink

Distribuído e produzido pelo Grupo Petrópolis, o TNT Energy Drink está presente em 20 estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

Produzido na fábrica de Teresópolis, está entre os quatro energéticos mais consumidos no Brasil e é comercializado nas versões tradicional, zero açúcar, maçã verde e tangerina.

Pioneiro, foi o primeiro energético brasileiro a utilizar o selo higiênico e permanece o único. Possui uma embalagem com tinta especial, sensível a luz negra.



#PODEVIR

@TNTEnergyDrink

www.tntenergydrink.com.br