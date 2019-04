BRUNA BARBOSA

Uma paciente diagnosticada com Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica conseguiu garantir a compra do medicamento necessário para o seu tratamento após acionar o Governo do Estado na Justiça.

Ao todo, 12 ampolas da substância “Canaquinumabe” foram adquiridas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) pelo valor de R$ 496.246,44 mil, após determinação da Justiça.

A decisão atende à necessidade da paciente, que não conseguia acesso ao remédio de alto custo. Cada ampola do medicamento custa cerca de R$ 41 mil.

Por meio de nota, a SES explicou que as ampolas serão entregues exclusivamente à paciente autora da ação e serão suficientes para seis meses de tratamento.

Há duas possibilidades de obtenção de remédios pela via judicial: em caso de falta de medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS) ou quando ele não faz parte da lista insumos oferecida pelo serviço.

Para tanto é preciso comprovar a necessidade de tal medicamento.

Canaquinumabe

O "Canaquinumabe" é uma substância que inibe a ação dos processos inflamatórios, sendo por isso capaz de controlar e aliviar os sintomas de doenças inflamatórias onde existe produção excessiva da proteína responsável.

O medicamento é indicado para o tratamento de síndromes periódicas associadas à criopirina, em adultos e crianças, com a síndrome autoinflamatória familiar, desencadeada pelo frio, Síndro de Muckle-Wells e doença inflamatória multissistêmica de início neonatal.