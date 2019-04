DA REDAÇÃO



A Polícia Judiciária Civil investiga o homicídio de quatro jovens (duas vítimas do sexo masculino e duas vítimas do sexo feminino), ocorrido na madrugada deste sábado no município de Arenápolis. O crime ocorreu em uma chácara na zona urbana do município.

As duas vítimas do sexo masculino foram identificadas como, L. M. S. J., 18, e A. F. V. de 14 anos. As vítimas femininas ainda não foram identificadas, uma vez que segundo informações, uma delas veio do município de Denise e a outra de Nova Marilândia. As famílias das duas possíveis vítimas foram acionadas para fazer o reconhecimento das jovens.

O crime ocorreu em uma chácara na zona urbana, localizada no final de uma rua, local onde a vítima A.F. V. residia. Nos fundos da propriedade, havia um pasto com uma árvore, onde os corpos dos quatro jovens foram encontrados em cima de um colchão. Todas as vítimas foram mortas com disparos de armas de fogo na cabeça.

Segundo a avó de A.F.V, os jovens levaram o colchão para debaixo da árvore há cerca de cinco dias, quando as meninas chegaram e desde então ficavam no local. Por volta da meia noite, a testemunha ouviu disparos de arma de fogo, porém não levantou para ver o que tinha ocorrido.

Além da Polícia Civil a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realização de perícia e outros procedimentos que possam auxiliar na investigação. O local não possui câmeras de segurança e nem há testemunhas oculares do crime.

Segundo o delegado, André Barbosa, o menor possui várias passagens criminais, inclusive por homicídios e é provável que estava reunindo com grupo para praticar outros crimes na cidade e região. “As diligências estão em andamento e vamos trabalhar na identificação e qualificação das vítimas e também com a oitiva de testemunhas que possam auxiliar o esclarecimento do crime”, disse o delegado