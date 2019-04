Indicador variou 0,92% em abril em comparação com o mês anterior (1,26%)

DO R7



A inflação do aluguel acelerou em abril deste ano, sendo que a taxa variou 8,64% em 12 meses. É o que mostra o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), divulgado nesta segunda-feira (29) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O índice é utilizado para calcular o reajuste da maior parte dos contratos de aluguel no Brasil.

Isto significa que um contrato de R$ 1.000 fechado em maio de 2018 vai custar R$ 1.086,40 em abril deste ano no momento de renovação.

Em abril de 2018, o acumulado de 12 meses era de 1,89%.

O indicador variou 0,92% em abril em comparação com o mês anterior (1,26%). A inflação do aluguel também ganhou ritmo frente a abril do ano passado, quando a taxa era de 0,57%.

Composição do IGP-M

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que mede os valores praticados no atacado, perdeu ritmo de 1,07% frente a 1,67% do mês anterior. Neste grupo, a principal contribuição foi dos alimentos in natura.

Já o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) acelerou de 0,58% para 0,69% em abril deste ano. Os principais grupos que contribuíram para o resultado do mês foram a gasolina, vestuário e saúde e cuidados pessoais.

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) também acelerou em abril, com taxa de 0,49% frente a 0,19% em março deste ano.