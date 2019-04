Direção do IFMT registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada do Adolescente

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um aluno do 1º ano Ensino Médio do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), no Centro de Cuiabá, causou pânico entre os estudantes e familiares após divulgar uma foto segurando uma arma com um texto ameaçador. O incidente ocorreu na quarta-feira (24), mas só veio a público nesta segunda (29).

Segundo a assessoria de imprensa da escola, o adolescente, de 16 anos, fez uma montagem segurando uma pistola e enviou no grupo dos colegas de turma no WhatsApp dizendo que iria matar quem mexesse com ele.

Com isso, o pânico se espalhou pelo instituto e pais ficaram com medo de deixar seus filhos irem para a aula.

Ainda conforme a unidade, o menor responderá por um processo administrativo disciplinar conforme manda o regimento interno. Caso seja comprovada a ameaça, poderá ser expulso.

A assessoria relatou que o regimento proíbe qualquer forma de incitação à violência no ambiente escolar, seja ele físico ou virtual. Agora, professores e colegas do adolescente serão ouvidos pela administração.

Os pais do aluno compareceram na instituição e informaram que o garoto não possui arma em casa e pediram que ele não fosse expulso, pois seria apenas uma “brincadeira de mau gosto”.

A direção também registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada do Adolescente (DEA).

Além disso, o IFMT também convidou as Polícias Civil e Militar para realizarem uma palestra orientando estudantes e professores a identificarem qualquer ato que possa ser uma ameaça, que aconteceu nesta segunda-feira (29) nos períodos da manhã e tarde.

A assessoria ainda negou que a Polícia tenha realizado uma vistoria dentro da escola.

O medo de disparos de arma de fogo dentro de escolas se intensificou depois do massacre na Escola Professora Raul Brasil em março, no Município de Suzano (SP).