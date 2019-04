DA REDAÇÃO



Em virtude do feriado nacional do Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, comemorado nesta quarta-feira (1º de maio), a Prefeitura de Cuiabá informa que os órgãos da Administração Municipal não terão expediente. Apenas os serviços essenciais como saúde, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito serão mantidos.

Na saúde, as Unidades de Urgência e Emergência de Pronto Atendimento (UPAs), funcionam regularmente. Além dessas, as policlínicas e o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá também estarão com as portas abertas para atender a população.

Na segurança, todas as delegacias, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), unidades do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também fazem atendimentos.

Em relação ao comércio da Capital, conforme informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), os estabelecimentos não poderão funcionar.

Serviços como Correios, Ganha Tempo e agências do Sine também estarão fechados nesta quarta-feira. As agências bancárias manterão apenas os caixas eletrônicos funcionando normalmente.

Na quinta-feira (2) o expediente na administração municipal volta a funcionar normalmente, assim como comércio, bancos, entre outros.

De acordo com informação da CDL, apenas cinco feriados nacionais proíbem a abertura dos comércios. Sendo eles: 1º de janeiro - Ano Novo; Paixão de Cristo - Sexta-feira Santa; 1º de Maio - Dia do Trabalhador e 2 de novembro- Dia de Finados.

Origem

Esta data representa o momento que os empregados e as empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho.

Nesta data também é homenageada a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores condições trabalhistas. Graças à coragem e persistência desses trabalhadores, os direitos e benefícios atuais foram conquistados.