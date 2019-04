DA ASSESSORIA



A faculdade FAIPE é uma instituição de ensino superior privada atuante no mercado nas áreas da graduação e pós-graduação profissional incluindo convênios com universidades de todo o país formando parcerias na ministração de cursos das mais diversas áreas do conhecimento.

No entanto, toda esta grandiosidade na área de ensino a qual atua nos dias atuais, iniciou do sonho por um horizonte acadêmico da família precursora que atua na Odontologia Clínica desde o ano de 1988 por meio do Instituto Crepaldi.

O vislumbre e a trajetória tomaram contornos gradativos para a concretização do sonho em constituir uma instituição de ensino de qualidade e determinada com a sociedade, de maneira que agora, não somente da família que a engatilhou, bem como também de todo o coletivo que hoje a tornou, podemos sentir que a área de conforto jamais será atingida pois entendemos que o ensino, a determinação e a excelência são horizontes que jamais serão o fim, sendo o meio que temos como meta para este percurso.

A atuação no ensino pós acadêmico iniciou no ano de 2007, com o Centro de Pós-Graduação em Odontologia, atuando nas especializações em odontologia, em especial a ortodontia, endodontia e implantodontia, tendo como público alvo os cirurgiões dentistas. Também oferecia programas de extensões voltados aos graduandos interessados nestas áreas ofertadas.

Ao longo deste período, constatou-se o grande interesse do público, acadêmico e profissional, na continuidade, aperfeiçoamento e aprimoramento dos conhecimentos e estudos ocorrendo, assim, intensa busca pelo conhecimento continuado.

Paralelamente à este quadro, notou-se também a crescente busca da comunidade, do estado de Mato Grosso, para receber o tratamento ofertado com necessidades clínicas que ainda não era possível suprir naquele momento graças ainda a visibilidade proporcionada pelo I Congresso Internacional de Odontologia de Mato Grosso realizado em 2012 pela Instituição.

Foi onde os responsáveis pelo Instituto Crepaldi, Dr. Marcus Vinícius Crepaldi e a Dr. Adriana Crepaldi, frente o caminho que se apresentava da necessidade de ser estendido, e que já vinha sendo traçado, decidiram ampliar as estruturas físicas do complexo físico e consequentemente da instituição de ensino possibilitando comportar adequadamente as implementações que visavam alcançar.

Assim, em maio de 2012, com o credenciamento junto ao MEC, nasce a FAIPE, com o objetivo de estabelecer relações com a comunidade e região onde está inserida, realizando atividades empreendedoras, oferecendo ensino e tratamento de excelência tanto aos alunos bem como aos gestores e funcionários.

Assim, foi iniciado as atividades educacionais, agora, voltadas também para a graduação. Tendo como perspectiva, e firme propósito, o compromisso na extensão das áreas de ensino, a partir de então ofertadas, mantendo a responsabilidade social não somente em Cuiabá, bem como para todo o Estado de Mato Grosso fomentando a necessidade que o mercado de trabalho tanto apresenta (formação de profissionais empreendedores e capacitados para a vida profissional) e assim, fornecer o conhecimento necessário para a atuação destes no amplo mercado de maneira inovadora, tendo como meta o incentivo de ideias e ideais arrojados, permitindo o acadêmico estabelecer estratégias que irão delinear o futuro do seu próprio negócio.

Hoje, isto tudo já não é mais o futuro! É o presente, vivenciado por todos os acadêmicos, docentes, gestores e funcionários que compõem a instituição.

Assim, a partir de então, a FAIPE começou a oferecer as seguintes graduações: Direito (com duração de 5 anos), Marketing (duração de 2 anos), Recursos Humanos (2 anos), Administração (4 anos), Ciências Contábeis (4 anos) e Educação Física (Bacharelado, 4 anos). Faculdades estas que no ano atual, 2019, apresentam elevado reconhecimento, tendo como avaliação nota 4 pelo MEC.

A FAIPE foi concebida com uma estrutura completamente nova e moderna, em dois espaços construídos para aproveitar o melhor da sua privilegiada localização, estando presente nos bairros considerados tradicionais na cidade, o Jardim Cuiabá e Centro Sul na Rua Barão de Melgaço, a FAIPE conta com amplas salas de aula e equipadas com todo o suporte multimídia. Três clínicas odontológicas com todo o suporte e avanço técnico-científico disponível para a odontologia moderna. Dois laboratórios pré-clínicos, biblioteca e sala de informática.

O site da Instituição conta ainda com espaço reservado para publicação de artigos científicos na revista FAIPE que é avaliada com qualis elevado já que para a publicação, contamos com uma rigorosa equipe de avaliação. Essa qualificação obtida tem por objetivo aperfeiçoar os processos de avaliação dos Programas de Pós-Graduação latu sensu que pondera a qualidade da produção intelectual dos docentes e pesquisadores envolvidos.

Os critérios para publicação estão presentes no site e é aberto a comunidade acadêmica a nível nacional e internacional. Faz parte dos programas de educação das graduações e Pós-Graduações da FAIPE, o incentivo do aluno para a constante pesquisa científica e confecção de artigos relevantes para a área de saúde, humanas e exatas.

Com toda esta expansão, tanto na infraestrutura como nas áreas de conhecimento educacional, no ano de 2019, a FAIPE se consolida no mercado como um Complexo Educacional tendo como principal área de atuação a Odontologia que bem como o Instituto Crepaldi, apresenta pioneirismo neste segmento à mais de 30 anos. Assim, é inevitável o surgimento da disponibilidade de oferta da mais nova graduação, a Odontologia.

A graduação em Odontologia da FAIPE, credenciada e liberada pelo MEC, terá suas atividades iniciadas em 2019/2 já apresentando um conceito atribuído com nota 4, em uma escala de 1 à 5, o que demonstra a capacitação e empenho de toda a Instituição em oferecer um ensino de excelência aos ingressantes. Evidentemente não devemos deixar de salientar o compromisso que temos com a odontologia por todos estes anos pois este foi, e tem sido, o nosso maior investimento.

O cirurgião dentista com o selo da FAIPE, estará apto a exercer suas atividades clínicas como Cirurgião Dentista generalista após um período de quatro anos. Tal período para a conclusão é proveniente do turno que o ingressante estará compromissado com os estudos dentro da instituição de ensino, sendo matutino, noturno ou integral, seguindo as tendências em vigor para oferta de ensino que abrange os interessados que apresentam como perfil a indisponibilidade de se manter presente de forma integral para executar suas atividades acadêmicas, quer seja por seu trabalho ou demais afazeres.

O ingressante contará com toda a infraestrutura mencionada anteriormente e que foi atualizada no ano de 2018 para que o discente em odontologia possa experimentar e compreender a necessidade de vivenciar toda a realidade da odontologia moderna frente ao avanço técnico-científico que a mesma constantemente vem recebendo.

Com corpo docente pioneiro, laboratórios completamente equipados, clínicas avançadas, parcerias inovadoras, metodologias ativas constantes e permanentes a odontologia para a FAIPE é isto! Inovação, compromisso, dedicação, proatividade, ciência e tecnologia.

Compreendemos que para empenho dos alunos no estudo não depende somente do seu interesse. Depende também da filosofia de ensino e metodologia de ensino aplicada na instituição.

Assim, o ingressante em odontologia pela FAIPE, estará, rotineiramente, em contato com atividades que servirão de estímulo constante, despertando assim o interesse assíduo pelo conhecimento. Para isto, contamos com um corpo docente de peso, estruturado e coeso, atuantes como docentes nesta área à longos anos por todo o país, e alguns, de reconhecimento internacional.

O processo para ingresso na faculdade de odontologia FAIPE já está aberto. O vestibular é agendado, basta ligar na instituição e agendar a data e período da prova.

A idealização de todo o projeto para graduação de odontologia recebe o nome dos professores coordenadores: Dra. Ana Paula Aguiar e Dr. Leonardo Monteiro, e ainda, o reitor da FAIPE, Dr. Marcus Vinícius Crepaldi.