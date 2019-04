DA ASSESSORIA



Esta é a chance de fazer uma Graduação Semipresencial com ensino de excelência! Nesta modalidade de ensino, o Univag - Centro Universitário de Várzea Grande abriu processo seletivo para preenchimento de vagas de sete Cursos Superiores de Tecnologia para ingresso no primeiro semestre de 2019.

Os interessados podem se inscrever pela Internet, no endereço eletrônico www.vemserunivag. com.br e também em qualquer um dos polos do Univag, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. As inscrições são gratuitas e os processos seletivos encerram no dia 21 de maio.

Os cursos semipresenciais do Univag são ideais para quem tem uma vida corrida e com restrições de horário, mas sonha em se formar com qualidade. São Graduações Tecnológicas Semipresenciais na área da gestão e com a mesma certificação das graduações tecnológicas presenciais do Univag, uma das melhores instituições do país.

As vagas são distribuídas entre os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.

A instituição garante ao aluno a conveniência para estudar em qualquer horário e local, sem abrir mão da qualidade na formação.

"Os cursos do Univag têm aulas presenciais nos polos uma vez por semana, com profissionais de mercado e que são professores mestres e doutores. Os alunos têm acesso à plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) na Internet e com o aplicativo UNIVAG AVA, para estudar com segurança e conveniência, quando e onde quiserem, sempre acompanhados pelo professor tutor", explicou o diretor do Centro de Desenvolvimento em Educação à Distância do Univag, professor Dr. Allan Kozlakowski.

"O Univag Semipresencial é reconhecido por excelentes notas no MEC devido à qualidade de seus professores, tutores, metodologia diferenciada e utiliza as tecnologias mais modernas e aplicadas nas empresas, além de infraestrutura realmente planejada para o conforto e segurança dos alunos”, acrescentou.

As Graduações Tecnológicas Semipresenciais serão desenvolvidas nas dependências dos polos de apoio às atividades presenciais, localizados em Várzea Grande e Cuiabá, nos endereços:

Univag Polo Sede - Avenida Dom Orlando Chaves, nº 2.655, bairro Cristo Rei, Várzea Grande.

Univag Polo Cuiabá III - Morada do Ouro: Avenida Brasil, nº 269, bairro Morada do Ouro, Cuiabá.

No ato da inscrição o candidato deve indicar o polo de apoio presencial de interesse. A prova será agendada no momento da inscrição.

As aulas terão início no dia 22 de maio. O cronograma das atividades com os dias da semana por curso estará disponível no aplicativo AVA e será apresentado na aula inaugural.

O AVA do Univag pode ser acessado no momento mais conveniente para o aluno e de qualquer dispositivo com conexão à Internet, seja do celular, tablet ou computador.

A modalidade semipresencial exige disciplina no uso do tempo para os estudos, disponibilidade para as atividades semanais agendadas e avaliações presenciais.

O aproveitamento do curso dependerá do empenho nos estudos ao reservar seu tempo diário para as leituras e realização das atividades, o que requer disciplina e planejamento.

Vem ser Univag! Mais informações pelo telefone: 3688-6006.