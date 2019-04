DA ASSESSORIA



A cidade de Cuiabá vai ter, em junho, um curso inédito sobre negociação e gestão eficiente de conflitos. Profissionais renomados de São Paulo e do Rio de Janeiro estarão na cidade, em quatro sábados, para ministrar o curso teórico e prático - baseado nos métodos de negociação de Harvard e Fundação Getúlio Vargas, com carga horária total de 32 horas. O curso é uma realização da empresa Solucione Conflitos em parceria com a Escola da Magistratura Mato-Grossense (EMAM).

“O mercado, as empresas e as pessoas têm pressa de resolver suas questões. A morosidade é um dos graves problemas do Judiciário hoje. Por isso, empresas e sociedade estão buscando, cada vez mais, profissionais treinados em negociação para resolver seus problemas de forma rápida, eficiente e segura em diversas situações”, explica a advogada e mediadora Michelle Donegá, coordenadora pedagógica da Solucione Conflitos.

A mediadora ressalta que o mercado, hoje, tem inúmeras oportunidades para profissionais preparados tecnicamente para atuar em negociações.

“Empresas têm criado núcleos de acordos para resolver pendências com clientes, cresceu o número de câmaras e empresas privadas que trabalham com negociações e outros métodos de solução de conflitos e os contratos - tanto da administração pública quanto privada -, geralmente, têm cláusulas para que se resolva um eventual conflito com métodos de negociação antes do caso chegar na Justiça”, analisa a mediadora.

Além de ser uma necessidade do mercado, a partir de 2015, com a Lei de Mediação e com o novo Código de Processo Civil, entender de negociação e outros métodos de solução de conflitos passou a ser um requisito básico para advogados, mediadores e profissionais que atuam nesse mercado. “O objetivo é prepará-los para atuar com negociação direta e negociações por meio da mediação e práticas colaborativas, além da arbitragem”, conclui Michelle Donegá.

O curso e os instrutores

Em todos os módulos, os instrutores vão apresentar aos participantes casos práticos de solução de conflitos em diferentes ambientes.

Os instrutores são: o advogado Marcello Rodante, co-fundador do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas – projeto que recebeu do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2013, o prêmio Innovare na categoria Advocacia - por prestigiar práticas inovadoras para resolver de forma mais adequada um conflito, especialmente familiar; a co-coordenadora do curso de mediação e gestão de conflitos organizacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Fernanda Levy – atual presidente do Conselho Brasileiro de Instituições de Mediação e Arbitragem (Conima), instituição que atua há mais de 20 anos no mercado representando câmaras privadas de mediação e arbitragem; Andrea Maia, presidente do Comitê de Mediação da “International Bar Association” (IBA) e vice-presidente de Mediação do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA); e Sandra Bayer, advogada, mediadora, professora e instrutora de mediação judicial cadastrada no CNJ.

Os módulos serão ministrados nos dias no dia 1º, 8, 15 e 29 de junho, na EMAM-MT.

Público e inscrições

O curso é voltado para estudantes, gestores de empresas, departamentos de recursos humanos, advogados, mediadores, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais liberais que querem conhecer e colocar em prática as técnicas de mediação, negociação e arbitragem para solução de conflitos em diferentes ambientes.

As vagas são limitadas. As inscrições serão ofertadas em dois lotes. O 1º lote está no valor de R$1.100,00 até o preenchimento de 15 vagas. O 2º lote ficará no valor de R$1.300,00 a ser cobrado a partir da 16ª inscrição.

O pagamento pode ser à vista ou parcelado em até 4 vezes no cartão de crédito.

Outras informações podem ser obtidas na EMAM pelos telefones 65- 9 9674-9253 ou 65-3631-1414 ou 9.9968-2960 (WhatsApp).