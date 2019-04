DA REDAÇÃO



Com crescimento nos últimos anos, o setor do turismo de negócios da Capital ganhou notoriedade nacional e já figura na lista das melhores cidades brasileiras para se desenvolver a atividade. Com essa movimentação do setor em alta, o novo mapa do setor será apresentado no Congresso Nacional de Hotéis (Conotel) 2019 (um dos maiores eventos de hotelaria nacional). O Congresso acontece em Goiânia, nos dias 8, 9 e 10 de maio, deste ano e traz o tema “Tendências e Inovações no Segmento Hoteleiro”.

“Neste momento em que a cidade comemora seu marco dos 300 anos, participar deste grande evento é motivo de muita satisfação e só soma ao processo de difusão do setor local, que a gestão Emanuel Pinheiro vem promovendo. Mostrar ao restante do Brasil e do mundo nossos potenciais e o quanto Cuiabá agrega condições para receber um número grande de visitantes e também de eventos, é preponderante para que possamos construir e desenvolver as atividades deste setor, de forma mais sólida, galgando mais degraus e se consolidando cada vez mais, na lista das melhores cidades investidoras, geradora de novos empregos, com economia em expansão”, ressaltou o secretário de Cultura, Esporte e turismo, Francisco Vuolo.

O assunto foi pauta de uma reunião, na última semana, entre os gestores do Município, diretor de Turismo da prefeitura de Cuiabá, Rogério Bento Noronha; do Estado, o secretário-adjunto de Turismo, Jeferson Moreno; e o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso (ABIH/MT), Jack Abboudi.

Na ocasião, os presentes dialogaram sobre o apoio ao município, para que Cuiabá consiga sediar este evento de grande porte - o Conetel - em 2021. À frente das negociações, Rogério Bento avaliou como positiva a tratativa e destacou a importância da Capital ser sede do Congresso.

“Estamos buscando os parceiros, para colocar a cidade como sede de mais esse grande evento. Nessa primeira conversa, o Estado já sinalizou positivamente à proposta e, com certeza, vai somar à ela. Com os parceiros somando ao nosso projeto, teremos condições de colocar a Capital como forte candidata à sediar o consolidado evento, trazendo a oportunidade de expor o que há de melhor no mundo, para segmento de Cuiabá”, observou Rogério.

Por que Cuiabá?

Ao longo desses 300 anos, a Cidade Verde deu um salto na sua infraestrutura e hoje é dona de uma das melhores infraestrutura do país e de um potencial riquíssimo em todos os eixos do turismo.

Com uma economia em crescimento, a cidade está entre as Capitais com mais potencial para se investir. Isso trouxe à ela a expansão para receber pequenos, médios e grandes eventos e, assim, ganhou mais notoriedade com uma terra para grandes negócios. Para se ter uma ideia, a cidade possui mais de 200 estabelecimentos comerciais, entre restaurantes e bares, espaços para eventos, com áreas superiores a 12 mil metros quadrados, onde podemos produzir até quatro eventos ao mesmo tempo, aeroporto a 8 km do centro e uma malha viária toda recuperada, e um parque hoteleiro de 12 mil leitos. Com esse mapa estrutural, a cidade ganhou capacidade para receber milhares de pessoas de todo o mundo.

Nesse crescimento do eixo do turismo de negócios e eventos, o de lazer também ganha notoriedade e vem se desenvolvendo. São inúmeros atrativos que fazem seus visitantes se sentirem em casa. Dentre esses, pode-se destacar a gastronomia, as danças e os grandes espaços em meio a natureza.

Cuiabá tem em seu entorno, em um raio de 100 km, municípios, que formam um grande complexo, que permitem aos que visitam à Capital, em um curto espaço de tempo, possam visitar belezas naturais como o Pantanal, Chapada dos Guimarães, Nobres, Jaciara, com lindas cachoeiras, rios, florestas, com práticas de esportes radicais.

É todo um sistema ligado à cadeia do turismo, que torna a cidade esse grande berço para o empreendimento, em nível nacional, chegando ao internacional, a colocando ao lado de 22 municípios do país, considerados os melhores para se visitar. A lista foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).