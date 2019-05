DA REDAÇÃO



Uma mulher morreu nesta quarta-feira (1º) após uma colisão entre um Citroen C3, com placas de Cuiabá, e uma carreta FH 12 420 branca, com placas de Sinop (a 500 km da Capital).

O acidente ocorreu por volta das 6h30, no km 399 da BR-364, em Cuiabá.

De acordo com a Rota do Oeste, o acidente ocorreu fora do trecho de concessão da via, mas a equipe de resgate esteve no local onde constatou a morte da motorista.

Conforme a concessionária, a mulher bateu o veículo de passeio contra a carreta, que estava parada.

O motorista da carreta saiu ileso e assinou termo de recusa de atendimento médico.