Grupo Pixote, banda Melim e espetáculo com André D'Lucca estão no menu cultural desse fim de semana

O fim de semana promete ser agitado em Cuiabá. O grupo Pixote se apresenta na Musiva com o rapper Hungria, nesta sexta-feira (3).

No sábado (4), tem show da banda Melim trazendo um som bem "good vibes".

Ainda tem peças de teatro, baladas de rock e sertanejo, feijoada com roda samba, além de estreias no cinema.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Shows

Pixote e Hungria

Nesta sexta-feira (3), o grupo de pagode Pixote retorna à Cuiabá, no palco da Musiva.

Donos dos sucessos “Ficando Louco” e “Coisas do Amor”, o grupo marca presença em um encontro surpreendente com o rapper Hungria.

Os ingressos variam entre R$ 60 (Espaço Musiva promocional) e R$ 180 (Frontstage inteira).

O evento está previsto para começar às 23h.

Outras informações no site da Casa de Festas.

Melim

No sábado (4), o trio Melim se apresenta também na casa de shows Musiva.

A banda, composta por três irmãos, conquistou o público com o reggae brasileiro “Meu Abrigo”, lançada em 2017.

Reprodução Restaurante Universitário da UFMT será sede de feira livre no final de semana

Neste dia, os ingressos custam entre R$ 60 (Espaço Musiva meia) e R$ 200 (Frontstage inteira).

As portas da Musiva abrem às 19h.

Mais detalhes no site da Casa de Festas.

Eventos

Desapego Coletivo

No domingo (5), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) recebe uma feira livre de escambo.

O Desapego Coletivo propõe renovar o armário trocando, vendendo e negociando aquilo que se tem parado em casa. O evento é colaborativo e os itens podem ser expostos em araras, cangas ou do jeito que preferir.

A organização da feira enfatiza que os expositores estarão com aqueles preços amigos.

O evento começa às 15h, no Restaurante Universitário da UFMT.

Mais informações no evento do Facebook.

Teatro

Reprodução Espetáculo Mulheres da Terra, que estreia em Cuiabá

Mulheres da Terra

Neste sábado (4), o Cine Teatro apresenta o espetáculo “Mulheres da Terra”.

Baseado na obra “Dez mulheres, muitas vidas”, de Sheila Gumes e Adenor Gondim, a peça mergulha no universo de mães, filhas, esposas, trabalhadoras do campo, benzedeiras, sindicalistas, religiosas, que para sobreviverem não tem outra opção a não ser a luta pela terra em um Estado dominado pelos mais variados coronéis do latifúndio.

Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

O espetáculo começa às 19h30.

Cuiabá Digoreste

No domingo (5), o ator André D’Lucca retorna aos palcos com o espetáculo “Cuiabá Digoreste”, no Cine Teatro.

Após passar por um grave quadro de desnutrição e ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o artista comemora o seu retorno com um show para arrecadar alimentos para o Abrigo Bom Jesus e à Casa da Mãe Joana.

Além de todo o contexto do retorno de André D’Lucca, o espetáculo Cuiabá Digoreste é sucesso de público, pois traz saudosismo e o glossário cuiabanês, com as expressões mais usadas pelos “desbocados” personagens de Liu Arruda. Vai além de “figa”, “vôte”, “puta mierda”, “tchá por Deus”, “agora quando”, falado principalmente por Nhara, que comanda a casa e a vizinhança, onde entra em cena a vizinha “Dedê” e o público que acaba caindo em suas peripécias.

A entrada é 3 kg de alimento não perecível. O espetáculo começa às 19h.

Outras informações no site do Cine Teatro.

Baladas

Gerônimo West Music

Reprodução Billy Espíndola leva a guitarra de cocho para o palco do Kartell

Nesta sexta-feira (3), tem a festa “Sexta Delas” no Gerônimo.

A noite será agitada pelas duplas sertanejas Denner e Rhuan, Thiago Souza e Rafael e Flávio e Léo.

Mulheres têm entrada gratuita a noite toda no “GG”.

As portas da casa estão previstas para abrirem às 23h30.

Já neste sábado (4), o Gerônimo recebe a dupla sertaneja Talis e Welinton.

Além dos sertanejos, a balada ainda terá shows de Dannylo & Rafael, Banda Art Sentimento, Dj Pedro Melo e Dj Thiago.

A entrada custa R$ 15 (pista) e R$ 35 (área vip).

Bar do Bigode

Sexta-feira (3) é dia de muito funk e reggaeton no Bar do Bigode, localizado na tradicional Praça da Mandioca.

A entrada custa R$ 5 até meia noite e passa a ser R$ 10 após esse horário.

A festa está prevista para começar às 21h.

Já no sábado (4) tem especial Lady Gaga a noite toda.

Neste dia, a entrada é R$ 10 e a festa começa às 22h.

Aconchego Bar

Na sexta-feira (3) tem muito forró baião e carimbó com Laura Paschoalick, no Aconchego Bar.

O bar ainda promete muitas guloseimas brasileirímissas para acompanhar a noite.

Neste sábado (4), o bar recebe o carioca Zeh Gustavo para a tradicional roda de samba.

Além de muita música, a casa também terá feijoada, quitutes e muita cerveja gelada.

Neste dia, a entrada custa R$ 10. O evento começa às 12h.

Reprodução/Facebook A banda Heróis de Brinquedo, que se apresenta neste sábado (4) no Malcom Pub

O bar fica localizado na Rua Major Severino de Queiroz, 158, no Bairro Duque de Caxias.

Kartell Rock Club

Nesta sexta-feira (3), Billy Espíndola traz sua guitarra de cocho e manda aquele rock pantaneiro no Kartell.

As bandas The Banana Chips e Amuletos Orgânicos abrem a noite, que começa às 21h.

Os ingressos custam R$ 15.

No sábado (4), a banda The Xomanos retorna ao palco do bar com os clássicos do rock nacional, internacional, além de som autoral.

As portas da casa abrem às 21h.

A entrada custa R$ 15.

O bar fica na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Popular.

Malcom

Nesta sexta-feira (3), o Malcom preparou uma Emonight relembrando os sucessos que marcou meados dos anos 2000.

As bandas Riverbend e Vinsmoke trazem o melhor de Simple Plan, My Chemical Romance, Fall Out Boy, Fresno, NxZero e muito mais.

Já no Club tem House Music com Edinho Martins e E-Live.

Neste dia, a entrada custa R$ 20 e mulheres não pagam até às 23h.

No sábado (4) tem Malcom Fantasy com o tema do famoso filme de super-heróis “Vingadores”.

Reprodução Filme "A Menina e o Leão" está em cartaz nos cinemas da Grande Cuiabá

No Pub, a noite será animada pela banda Heróis de Brinquedo e Amanda Moura e Ménage.

Já no Club tem o projeto Jukebox com Julio e Cleyton 7.

A entrada custa R$ 20 para quem não estiver fantasiado e R$ 10 com fantasia.

Cinema

Dois filmes de drama e aventura estrearam nos cinemas da Grande Cuiabá nessa quinta-feira (2).

“A Menina e o Leão” e “Tudo o Que Tivemos” já estão em cartaz.

A Menina e o Leão

Mia (Daniah De Villiers) é uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo.

O filme não é indicado para menores de 12 anos.

Tudo o Que Tivemos

Junto com a filha adolescente Emma (Taissa Farmiga), Bridget (Hilary Swank) precisa viajar de volta para a casa da sua mãe, Ruth (Blythe Danner), após ela acordar de madrugada e sair caminhando por uma tempestade de neve devido ao Alzheimer. No retorno a sua casa, Bridget precisa lidar com o teimoso pai Burt (Robert Forster) e o irmão Nicky (Michael Shannon), enquanto discutem sobre colocar Ruth em uma casa de cuidados para a memória ou não.

A classificação indicativa deste filme é de 12 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Estação e do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

