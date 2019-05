DA REDAÇÃO



Nesse sábado (4) o Grito Festival chega à sua 7ª edição em Sinop, trazendo seis atrações para o palco do Guadalupe Bar. DJ Jota vem de Osasco (SP) para animar o público com suas discotecagens.

De Cuiabá, participam Paula Shaira e The Banana Chips. A cena autoral sinopense será representada pelo músico Kaiomesmo, pela Banda Instavelmente e pelo músico Morais, que substituirá a anteriormente anunciada a banda Choko Freaks, que não poderá se apresentar por conta do cancelamento do voo pela companhia aérea.

Até 2018 chamado de “Grito Rock”, o festival chega a sua 7ª edição com novo nome: agora somente “Grito Festival”, consagrado como um dos festivais independentes mais tradicionais de Sinop.

“Somos vanguarda no quesito estimular, fomentar e renovar a circurlação de artistas, grupos, aprimorando as estratégias de comunicação, formação e troca de tecnologia entre os artistas e produtores.

O produtor do evento, Anderson Maciel Ciriaco destaca que o Festival tem uma trajetória de expansão e capilarização pelo Brasil e pela América Latina sem precedentes, chegando a mais de 400 cidades, de 40 países, e articulando campanhas e ações muito conectadas a todas transformações e novas expressões ativistas e comportamentais do Mundo, o que já nos deu condições de oportunizar com que mais de 60 bandas pudessem circular pelo evento em Sinop, interior do Mato Grosso.

No palco dessa grande festa já passaram diversas atrações nacionais. Entre as grandes estrelas da música, estão nomes como Lurdez da Luz, Billy Espíndola, Tati Farias, Banda Salomanos, Choko Freaks, Wellington Berê, Monocromatas, Banda RDF, Paula Shaira e The Charbel.