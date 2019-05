DA ASSESSORIA



Com o objetivo de informar mães e pais sobre experiências reais do universo materno, o Hospital Infantil e Maternidade Femina promove o Encontro de Casais Gestantes nos dias 22 e 27 de maio, das 19h às 21h, no Auditório da Femina e tem entrada social de 3kg de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues nos dias dos encontros.

As vagas são limitadas, 70 pessoas, capacidade do auditório e as inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site www.femina.com.br. Os alimentos arrecadados serão entregues a instituições de caridade.

Para a médica e Diretora Técnica do Hospital Infantil e Maternidade Femina Fernannda Pigatto, a necessidade de ter um diálogo sobre a maternidade real e que ajude a sanar as dúvidas dos casais é o que motiva a realização dessa ação.

“Temos toda uma estrutura montada para o curso. Trabalhamos as principais dúvidas – parto, analgesia, amamentação e cuidados no pré e pós-parto –, tem o momento de bate-papo para esclarecer algo que tenha ficado pendente, e as ações práticas”, ressalta Fernannda.

Entre os profissionais e temáticas que serão abordados no curso estão: a médica Fernannda Pigatto e a enfermeira Roze Meire, que vão falar sobre amamentação e cuidados com os recém-nascidos; a médica Heliana Souza Martinho que vai conversar sobre a gestação e os tipos de partos; o médico Fabio Sagin, que vai discorrer sobre os tipos de analgesia e a fisioterapeuta Mabel Pavani, que falará sobre exercícios na gravidez, o preparo da pelve para o parto normal.

Fernannda destaca a importância do parto normal. “Nós queremos trazer o máximo de informação e referências sobre o parto, pois muitas pacientes estão indecisas se elas desejam um parto normal ou cesária. Queremos que todos os participantes tenham, pelo menos, a oportunidade de conhecer os benefícios do parto normal tanto para a mãe quanto para o bebê. Além, é claro, de priorizar a cesária quando necessária e que ela acontece de forma humanizada”, afirma a médica.

A espera de um bebê é um momento de muita ansiedade e acomete tanto os pais que esperam o primeiro filho quanto os que já possuem mais de um. A médica ressalta que na maioria das vezes os casais que procuram o curso são aqueles que estão com a expectativa alta, pois desejam muito a criança.

“O interessante é que muitas vezes, pessoas que não são pais e mães de primeira viagem, estão participando do curso, pois desejam aprender e entender, como é que vai ser o momento do parto e depois, que está com o bebê no colo: o que fazer? Como vou cuidar?”, destaca Fernannda.