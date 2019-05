da AG BRASIL



Inédito na área de saúde, um programa de inovação tecnológica - o Multisaúde - foi lançado hoje (3) pelo governo paulista. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Doria, acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.



O projeto pretende agilizar o atendimento médico especializado à população e reduzir o tempo de diagnóstico e início de tratamento, por meio de teleconsultoria com médicos de hospitais renomados.

"O programa possibilita aos médicos das unidades básicas de saúde utilizar um aplicativo para coleta de imagens de alterações na pele dos pacientes e enviá-las aos dermatologistas do Hospital Albert Einstein", explicou Doria.



O piloto do programa Multisaúde conta com atendimento na área de dermatologia, com início das atividades na cidade de Catanduva, localizada na região de São José do Rio Preto e teve início no dia 25 de abril, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central da cidade. O projeto também já está ativo em outras cinco cidades: Itajobi, Novo Horizonte, Pindorama, Pirangi e Tabapuã.



"A dermatologia foi escolhida por uma questão de gravidade e a urgência que existe para os casos de câncer de pele, que é uma causa de mortalidade importante no Brasil, por conta da incidência solar", justificou o ministro da Saúde.

Aplicativo exclusivo

Com o uso de um aplicativo criado para o programa do governo do estado, profissionais das UBSs da região de Catanduva vão coletar imagens de alterações na pele de cada paciente, bem como aspectos clínicos, e enviarão o conteúdo para teledermatologistas do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio de parceria gratuita com a pasta neste piloto do programa.



A partir da troca de informações, os especialistas do serviço parceiro vão emitir laudos a distância e sugestões terapêuticas, garantindo agilidade e eficiência.

O paciente poderá ter seu atendimento concluído na própria UBS, receber o encaminhamento para avaliação presencial com um dermatologista em serviço de referência da região ou, ainda, encaminhado para a realização de biópsia nos casos que indicarem suspeita de câncer. O laudo fica pronto em sete dias úteis.



“O uso da tecnologia permite uma troca de informações entre profissionais da saúde da UBS e do hospital parceiro para a elaboração de diagnósticos de modo mais ágil e eficiente. Na luta contra o câncer, quanto mais rápidas forem a detecção da doença e o início do tratamento, maiores são as chances de cura”, explica o secretário de Saúde, José Henrique Germann.

Capacitação

Os profissionais da Atenção Básica dos municípios estão sendo capacitados para o uso do aplicativo e contarão com a expertise dos teleconsultores para análise dos casos inseridos na nova ferramenta.



Além da rapidez diagnóstica, o uso da tecnologia vai reduzir encaminhamentos e consultas desnecessárias e oferecer maior conforto a pacientes e médicos, porque reduzirá eventuais deslocamentos para atendimento presencial.

A lógica será utilizada em todas as etapas do programa, que será expandido gradativamente no estado de São Paulo.



No decorrer deste mês, será levado a outros 13 municípios abrangidos pela região de Catanduva, nesta fase inicial.



Cidades contempladas na região de Catanduva:

• Ariranha

• Catanduva

• Catiguá

• Elisiário

• Embaúba

• Fernando Prestes

• Irapuã

• Itajobi

• Marapoama

• Novais

• Novo Horizonte

• Palmares Paulista

• Paraíso

• Pindorama

• Pirangi

• Sales

• Santa Adélia

• Tabapuã

• Urupês

Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-05/governo-de-sp-lanca-programa-de-consultas-especializadas-distancia