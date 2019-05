do Terra noticias



Medalhista no Parapan morre atropelado durante treino: o ciclista Edson Luiz Rezende, 33, morreu atropelado na manhã dessa sexta-feira em São José, santa Catarina. Segundo informações da Polícia Federal Rodoviária, o ciclista foi atingido por um caminhão que que fez uma conversão indevida.

Morre atropelado

Junto com Edson estava um paraciclista deficiente visual (identificado apenas pelo nome de Orides). Eles pedalavam em dupla em uma bicicleta tandem, sendo que Orides teve apenas ferimentos leves, e passa bem.

O atropelamento ocorreu na rodovia BR-101, em São José, Santa Catarina. Edson veio falecer por volta das 11 horas da manhã.

Edson era ciclista da equipe do Avaí. Em 2015, nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, Canadá, ele foi medalha de bronze com Luciano Rosa (ciclista deficiente visual, que não estava no momento do acidente) na prova de perseguição individual (pista).

Ao lado de Luciano, Edson foi o primeiro atleta do país a subir ao pódio na prova em Jogos Parapan-Americano. Com uma carreira vitoriosa no esporte, Edson foi campeão catarinense de ciclismo, além de se dedicar ao esporte paraolímpico como condutor de deficientes visuais.

Edson deixa esposa, filho e inúmeros amigos feitos no ciclismo.

Fonte