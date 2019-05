DA REDAÇÃO



O Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito (CMSPT), que é composto por representantes das secretarias municipais de Saúde, Mobilidade Urbana e Educação divulgou o boletim do Programa Vida no Trânsito (PVT), referente a 2018 em Cuiabá.

No ano de 2018, foram registrados 104 acidentes de trânsito com mortes nas vias públicas de Cuiabá, totalizando 108 vítimas fatais. Entre os anos de 2015 e 2017, houve uma redução do número de acidentes fatais em Cuiabá. Entretanto, em 2018, houve um crescimento de 20% na violência no trânsito da Capital, cujo impacto no período 2015/2018 resultou num aumento de 10,2% de óbitos por acidentes.

Quanto ao perfil do acidentado, do total de casos, 86,1% são homens de 18 a 35 anos correspondendo à metade das vítimas fatais. A maioria dos acidentes fatais ocorreu aos sábados e domingos à noite. No período analisado, a maior incidência de vítimas foi em motociclistas, com predomínio de acidentes do tipo colisão. Em mais da metade das vítimas, o óbito ocorreu no local do acidente.

Do total de acidentes, 83% ocorreram no perímetro urbano da Capital, em “vias expressas”, sendo, no período analisado, o excesso de velocidade foi o fator de risco que mais contribuiu para os acidentes fatais em Cuiabá, seguido por condução sob efeito de álcool. A conduta de risco mais frequente foi a falta de habilitação.

De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), que autoriza as internações pelo SUS, em 2018 o Município de Cuiabá registrou 2.985 internações por acidentes de trânsito, gerando um gasto de mais de R$ 4 milhões aos cofres públicos.

Os acidentes envolvendo motociclistas predominaram no total de internações das quais 76,1% ocorreram no Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), serviço de referência em urgência e emergência da Capital para todo o Estado.

As informações sobre os acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos no município de Cuiabá em 2018 foram produzidas pela Comissão de Coleta, Análise de Dados e Gestão da Informação de Acidentes de Trânsito de Cuiabá vinculada ao PVT, através da integração dos bancos de dados da Saúde e da Polícia.

O Programa Vida no Trânsito (PVT) é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS) em cooperação técnica com a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) e as secretarias municipais e estaduais de saúde, e vem sendo desenvolvido desde 2012 em todas as capitais do país com o objetivo de subsidiar os gestores no fortalecimento de políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito.