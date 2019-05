DA REDAÇÃO



Neste mês de maio, o Projeto Educando para a Cuiabania V, realizado por meio da parceria entre as Secretarias Municipais de Educação (SME) e de Serviços Urbanos, promove um city tour para os alunos da rede municipal de educação.

A partir desta segunda-feira (6), os alunos vão visitar os espaços turísticos levados pelo Ecobus, um ônibus climatizado com capacidade para atender 40 passageiros. O objetivo é valorizar a história de Cuiabá.

As unidades que vão realizar as visitas são o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nevio Lotufo; a Creche Micaela Henrique de Souza Lima; as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) Antônio Ferreira Valentim; Alzira Valladares; José Torquato da Silva; Francisca Figueiredo de Arruda Martins; Pedrosa Morais e Silva e a Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Udeney Gonçalves de Amorim.

“A proposta é que durante o city tour, os alunos resgatem a história de Cuiabá, visitando o Centro Histórico, onde serão evidenciadas as informações sobre as Ruas, Palácios, Praças, Teatro, Cinemas e outros pontos importantes, bem como as transformações no espaço geográfico e sua fundação. Também vão visitar os Parques Tia Nair e Mãe Bonifácia, Orla do Porto e Comunidade São Gonçalo”, explicou a coordenadora de Programas e Projetos da SME, Jane Regina da Silva Costa

O projeto do Ecobus criado em 2017 é uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, que por meio de palestras e passeios aos lugares históricos da Capital, pontos turísticos e espaços de lazer, proporcionam uma experiência de aprendizagem que resgata a memória cuiabana, a educação ambiental e a cidadania.

Serviço

Ecobus - Projeto Educando para a Cuiabania V

EMEBC Udeney Gonçalves de Amorim

Data: 06 de maio

Horário: 07h às 10h30

City tour: Centro Histórico e Orla do Porto

EMEB Antônio Ferreira Valentim

Data: 07 de maio

Horário: 07h às 10h30

City tour: Orla do Porto e Parque Tia Nair

Creche Micaela Henrique de Souza Lima

Data: 07 de maio

Horário: 13h às 16h30

City tour: Centro Histórico e Parque Tia Nair

EMEB Pedrosa Morais e Silva

Data: 13 de maio

Horário: 07h às 10h30 e 13h às 16h30

City tour: à definir

CMEI Nevio Lotufo

Data: 14 de maio

Horário: 07h às 10h30 e 13h às 16h30

City tour: Orla do Porto e Comunidade São Gonçalo

EMEB Alzira Valladares

Data: 20 de maio

Horário: 07h às 10h30 e 13h às 16h30

City tour: Comunidade São Gonçalo e Parque Mãe Bonifácia

EMEB José Torquato da Silva

Data: 21 de maio

Horário: 07h às 10h30 e 13h às 16h30

City tour: Orla do Porto e Parque Mãe Bonifácia

EMEB Francisca Figueiredo de Arruda Martins

Data: 27 de maio

Horário: 07h às 10h30 e 13h às 16h30

City tour: Orla do Porto e Parque Tia Nair