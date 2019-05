JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um indígena, identificado como Felício Xavante, morreu na tarde do último sábado (4) após se envolver em um grave acidente de trânsito na MT-326, próximo a Canarana (a 823 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Militar, Felício conduzia um Fiat Uno, que colidiu de frente com um Ford Fiesta.

Com o impacto, os carros ficaram completamente destruídos. O indígena ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local do acidente.

Os demais ocupantes dos carros foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Água Boa. O estado de saúde deles não foi informado.

A Polícia Civil irá abrir um inquérito para investigar as causas do acidente.