O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro lançaram oficialmente neste final de semana, mais uma edição do Bom de Bola, Bom de Escola.

O evento realizado no sábado (04), no Ginásio do Complexo Esportivo Manoel Soares de Campos, no bairro Dom Aquino, reuniu grandes nomes do esporte mato-grossense, representantes do legislativo e executivo municipais, e dos Clubes Mixto e Dom Bosco, além de familiares dos 800 alunos da rede pública de Ensino, inscritos no programa.

Antes do lançamento oficial, os alunos receberam os kits esportivos compostos por calção, meião, garrafa squeeze e mochila. Depois, uniformizados, entraram no Ginásio.

Criado há cerca de 20 anos, o Bom de Bola, Bom de Escola foi retomado pela gestão Emanuel Pinheiro como um projeto. Em 2018, atendeu 400 alunos com atividades realizadas no Complexo Dom Aquino. Este ano, transformado em um programa, foi ampliado. Atualmente, atende nas modalidades de futebol e futsal, crianças e jovens na faixa etária dos 06 aos 14 anos, nas quatro Regionais da cidade, em campos e quadras localizados nos bairros Pedra 90, CPA, Coophamil e Dom Aquino.

O embaixador do Programa Bom de Bola, Bom de Escola, o ex-jogador de Futebol e da Seleção Brasileira, Júlio Cesar recebeu homenagem das crianças, e falou sobre a importância do apoio dos pais, para o sucesso do programa. “Estou muito orgulhoso com a presença de todos. Quero agradecer aos pais e dizer que estaremos juntos, o ano todo, para que possamos atender as crianças com mais qualidade ainda”, disse Júlio Cesar.

O diretor do IDEAES – Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Esportivo e Social de Mato Grosso, Mario Marcio Pécora, executor do programa, falou sobre os objetivos do Bom de Bola, Bom de Escola. “Queremos transformar a vida das nossas crianças através do esporte, acompanhando de perto o seu rendimento escolar, e ainda semear em seus corações a paixão pelos principais times de nossa cidade”, disse ele.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos destacou o alcance do Programa.

“Hoje estamos dando início ao Programa Bom de Bola, Bom de Escola que terá várias etapas. Além de ser um instrumento de inclusão social e combate à evasão escolar, é fundamental para a Educação dos nossos alunos e, poderá revelar grandes craques como o nosso embaixador Júlio Cesar. É mais investimento na Educação, humanizada e voltada para a população que mais necessita”, salientou o secretário, Alex Vieira Passos.

O vereador Luiz Claudio, líder do Prefeito na Câmara, lembrou o alcance social do programa. “O prefeito Emanuel Pinheiro está virando uma página importante na Educação. O programa tira as crianças e jovens das ruas onde estariam vulneráveis e, a Câmara Municipal não medirá esforços em apoiar iniciativas desta gestão, que cuida das pessoas, das famílias e das crianças”, destacou.

Para os familiares, o programa traz disciplina e inclusão. Dona Rosirene, mãe de um dos alunos atendidos, se disse feliz com a iniciativa. Moradora do bairro Dom Aquino, lembrou o apoio dos pais. “Estou muito feliz e agradecida ao prefeito Emanuel Pinheiro. O Bom de Bola traz disciplina e, peço aos pais que continuem apoiar o projeto”, disse ela.

Dona Celina, moradora do bairro Pedra 90, disse que o programa já está produzindo bons resultados. “Meu filho não estava bem na escola, mas, para entrar no programa, ele está melhorando na escola, já que para permanecer precisa ter médias boas em todas as disciplinas”, destacou ela.

O prefeito Emanuel Pinheiro agradeceu o apoio das famílias e aos monitores. Disse que o Bom de Bola, Bom de Escola não é apenas um programa esportivo, mas um grande programa social e educacional, além de resgatar a história do futebol cuiabano, com o projeto Meu Time, Minha Paixão.

“O Bom de Bola, Bom de Escola envolve esporte, assistência social e educação e, é voltado para os mais carentes e para as crianças que adoram o esporte. Esse é um novo compromisso da nossa gestão com a família cuiabana, os pais podem trabalhar tranquilos porque seu maior patrimônio, seus filhos, estarão sendo muito bem cuidados no programa”, disse Emanuel Pinheiro, destacando o caráter social do programa que é coordenado pelo ex-craque Julio César e tem como madrinha, a primeira-dama Marcia Pinheiro.

Participaram do evento o secretário-adjunto de Esportes, Edilson Odilon da Silva, de Planejamento, Zito Adrien, de Inovação e Comunicação, Fausto Olini, de Assistência e Desenvolvimento Social, Wilton Coelho Pereira, de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Debora Marques Villar, o líder do Prefeito na Câmara Municipal, vereador Luiz Claudio, o vereador Adilson Levante, a secretária-adjunta de Educação, Edilene Machado, o presidente do Conselho Municipal de Educação, Luiz Jorge e profissionais da Educação, entre outros.