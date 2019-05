DA REDAÇÃO



O Dia das Mães será a porta de embarque para uma viagem a Miami, com U$ 10 mil dólares para gastar com o que quiser, que será sorteada pelo Goiabeiras Shopping para celebrar a data. A campanha acontece até o dia 26 de junho e inclui ainda um acompanhante e estadia em hotel 5 estrelas.

Para concorrer ao prêmio, basta fazer compras a partir de R$ 300. De segunda a quinta os cupons são em dobro e podem ser retirados no balcão de trocas, localizado no 1º piso. O sorteio acontece no dia 27 de junho, data em que o Goiabeiras Shopping comemora 30 anos.

“Neste ano, o Goiabeiras Shopping completa 30 anos e iremos comemorar a data com diversas ações ao longo do ano. A primeira delas é o sorteio de Dia das Mães, em parceria com a CVC, que oferece esse presente inesquecível. No primeiro shopping de Cuiabá, os filhos podem escolher todo tipo de presente, como roupas, calçados, acessórios e joias, inclusive em lojas exclusivas”, declara a gerente de Marketing do Goiabeiras Shopping, Fabiana Totti.