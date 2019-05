DA REDAÇÃO



Os 25 novos caminhões que realizarão a coleta de resíduos domiciliar em Cuiabá foram entregues nesta segunda-feira (6), pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Em solenidade ocorrida na Orla do Porto, o chefe do Executivo destacou que, além de otimizar o serviço, a renovação da frota representa uma diminuição nos custos e, principalmente, respeito com os centenas de trabalhadores que atuam diariamente nas quatro regiões da cidade.

A chegada dos veículos faz parte do conjunto de medidas estabelecidas no processo licitatório de contratação de empresa especializada na prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos, finalizado em 2018.

Além dos caminhões, o novo contrato contém também a instalação de pelo menos 50 conjuntos de lixeiras subterrâneas, com a primeira já em funcionamento na Praça Alencastro, e a disponibilização de um barco para coleta fluvial, que deve ser entregue nas próximas semanas.

Modernos, os caminhões possuem espaço para carregar até três coletores na cabine, evitando que os mesmos fiquem pendurados nos estribos por um longo percurso. Além disso, os veículos possuem compartimento de 15 metros cúbicos e 19 metros cúbicos, capazes de recolher até cerca 10 mil toneladas e 15 mil toneladas, respectivamente. Também são equipados com rastreadores, que permitem o monitoramento da coleta.

Participaram do ato de entrega o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto e os secretário municipais de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, e de Planejamento, Zito Adrien. Representando a Câmara Municipal estiveram presentes os vereadores Misael Galvão, Marcos Veloso, Orivaldo da Farmácia e Mário Nadaf.