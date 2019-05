Lucas do Rio Verde se destaca como o município com maior número de vagas

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc-MT), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulga nesta semana um total de 971 oportunidades de trabalho, distribuídas em 29 municípios do Estado.

Pela segunda vez consecutiva, Lucas do Rio Verde se destaca como o município com maior número de vagas. São 50 vagas para apanhador na cultura; 35 vagas para operador de processo de produção; 15 vagas para ajudante de obras e cinco vagas de almoxarife.

O município de Aripuanã conta com com 65 para servente de obras; 11 oportunidades para vigilante; oito para porteiro. Já Barra do Garça com 93 vagas, sendo 50 tratorista agrícola; 10 repositor em supermercado; sete auxiliar de linha de produção.

Na Capital também há oportunidades de emprego, são 65 vagas, sendo oito para atendente de lanchonete; seis para auxiliar de limpeza; cinco para auxiliar de linha de produção. Para as pessoas com deficiência física (PCD) são um total de 24 vagas: cinco para auxiliar administrativo; quatro para repositor de mercadorias e três para auxiliar de limpeza.

A coordenadora de Apoio ao Trabalhador e de Gestão do Sistema Público de Emprego, Simone Koheler, explica que as vagas cadastradas e ofertadas pelo Sine são diárias. “A qualquer momento elas podem ser preenchidas. O trabalhador deve se atentar se aquela vaga disponível é de acordo com o seu perfil e se ela preenche todos os pré-requisitos que a vaga exige”.

É importante ressaltar que os candidatos devem comparecer ao órgão periodicamente para atualizarem seus cadastros, aumentando assim as chances de conquistarem uma vaga no mercado de trabalho. E comparecer aos postos de atendimento portando carteira de trabalho, RG, CNH e comprovante de endereço, facilitando o trâmite do atendimento.

Informações

Os interessados nas vagas devem procurar a unidade do Sine mais próxima de sua residência. Em Cuiabá, o Sine atende na unidade do Ganha Tempo Ipiranga, na Avenida Desembargador Lobo, s/n, Centro; e na unidade do Ganha Tempo CPA I, na Rua Alenker s/n, CPA I, Morada da Serra, das 08h às 18h, de segunda à sexta-feira.

Em Várzea Grande, o atendimento é das 10h às 18h, de segunda à sexta-feira, no Várzea Grande Shopping, no bairro Jardim Aeroporto. A Setasc reforça que é importante que os cadastros dos trabalhadores no Sine sejam sempre atualizados. Para aqueles que ainda não possuem cadastro no sistema, é preciso procurar as unidades acima e realizar o cadastramento. O processo é gratuito.

Cliquei AQUI e confira o painel completo de vagas.