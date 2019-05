DO G1 MT



O novo modelo de RG passou a ser emitido em Mato Grosso com custo de R$ 99,53 ao cidadãos. O novo cartão de identidade pode ser solicitado nos postos de Identificação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

De acordo com o governo, no ato de solicitação do documento os requerentes devem optar pelo RG em papel-moeda ou no cartão. A segunda opção terá tamanho reduzido e durabilidade de até 10 anos.

Além do número do RG, o documento deve conter o CPF e 15 dados opcionais como nome social, Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho.

O boleto para pagamento deve ser retirado no Portal da Segurança no campo “taxas de segurança”.

A impressão será feita por uma empresa em São Paulo, ganhadora do pregão eletrônico.

O novo modelo de carteira de identidade passou a vigorar no dia 5 de abril e foi regulamentado por decreto federal. Segundo o governo, mesmo com a mudança, os documentos já emitidos não perderão a validade.

Confira os detalhes da nova carteira de identidade: