DA REDAÇÃO



O universitário Paulus Henrique Flausino, de 21 anos, morreu na ultima segunda-feira (6) em decorrência de um acidente de moto. O jovem estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá desde o dia 23 de abril, data em que ocorreu o acidente, em Tangará da Serra (242 km de Cuiabá).

Paulus era acadêmico do curso de Administração da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), campus de Tangará. A Faculdade divulgou nota sobre o falecimento.

“É com profundo pesar que a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) comunica o falecimento do acadêmico Paulus Henrique Flausino (21 anos), do curso de Administração, campus de Tangará da Serra, vítima de acidente de moto.”

O velório foi realizado na segunda-feira (6), na Capela da Univida Santa Cruz, em Tangará da Serra. O sepultamento aconteceu na manhã desta terça-feira (7).

A instituição decretou luto oficial por três dias e suspendeu as atividades administrativas e pedagógicas nos dia 06 (período noturno) e 07 de maio.