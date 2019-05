DA REDAÇÃO



Uma mulher de 25 anos foi presa nesta terça-feira (7) quando tentava furtar diversos produtos das Lojas Americanas do Shopping Pantanal, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário começou a observá-la assim que viu a suspeita entrando na loja e flagrou quando ela começou a colocar vários produtos em uma sacola plástica branca.

Em seguida a acusada saiu do estabelecimento sem pagar pelos produtos, sendo detida pelos seguranças ainda no corredor do shopping.

Ela levava oito pacotes de fraldas Pampers, um escorredor de mamadeira, uma chupeta e um organizador de carro. A soma do valor dos produtos dá um total de R$ 548.

A mulher foi presa e levada até a Central de Flagrantes para que o boletim de ocorrência fosse registrado.