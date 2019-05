DA REDAÇÃO



O primeiro trimestre de 2019 apresentou redução de 8% no número de homicídios dolosos registrados em Mato Grosso. Foram 209 casos entre janeiro e março deste ano, e 228 no mesmo período do ano passado. Os dados são da Coordenadoria de Análise e Estatística Criminal (CEAC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Os roubos também tiveram queda nestes três primeiros meses, já que foram registrados 3.789 casos, 21% a menos que em 2018, quando houve 4.785 casos. Na mesma tendência, os furtos reduziram 17%, com 11.157 registros em 2019 e 13.377 em 2018.

Outro índice que apresentou redução no período foi tráfico e uso de drogas: 1.568 casos este ano e 1.821 no ano passado (-14%).

Já o número de latrocínios (roubos seguidos de morte) subiu de sete, em 2018, para 13 este ano. Os roubos de veículos também tiveram aumento, de 606 para 623, assim como furtos de veículos, que passaram de 628 para 677.

Para o delegado-geral da Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Mário Demerval, a redução dos crimes patrimoniais (roubos e furtos) e dos crimes contra a vida (homicídios) é fruto da repressão qualificada que vem sendo desenvolvida ao longo do ano passado e deste ano pelas unidades especializadas.

“A investigação, com identificação da autoria e prisão, desencoraja novas ações criminosas. O planejamento da Polícia Civil contempla a intensificação de operações, tanto integradas quanto individuais, para manter a redução dos índices”.

O planejamento operacional, com o uso de ferramentas tecnológicas, é um dos pontos que contribuíram para a redução dos crimes, conforme o comandante-geral adjunto da Polícia Militar de Mato Grosso (PM-MT), coronel PM Wesney Sodré.

“Com isso, conseguimos avançar na qualidade do emprego do policiamento, integração entre as forças de segurança, qualificação dos agentes e do trabalho da inteligência”.

Com relação ao aumento de roubos e furtos de veículos, o coronel explica que há que se considerar o incremento também das ações que resultaram na recuperação dos veículos. No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, a PM-MT recuperou 639 automóveis no estado.

“Há uma ação rápida neste sentido, tanto em Cuiabá, onde há grande concentração deste tipo de crime, quanto na região de fronteira, para onde geralmente são encaminhados”, acrescenta.