Cinco novos ônibus com ar-condicionado, GPS e Wi-fi já estão circulando na linha intermunicipal entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger (34 km de Cuiabá). A nova frota deve atender cerca de 20 mil habitantes do município e regiões do entorno.

Os veículos foram entregues nesta terça-feira (7) à Prefeitura Municipal pelo governador do Estado, Mauro Mendes, e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

Outros dois ônibus com a mesma tecnologia vão atender a cidade de Chapada dos Guimarães, situada a 65 km da capital. As duas linhas são operadas pelo Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), que detêm a concessão do trecho.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito de Santo Antônio, Valdir Pereira, o Valdirzinho, parlamentares estaduais e municipais, bem como secretários de Estado.

“O transporte de melhor qualidade é essencial a Santo Antônio para ligar com nossa capital, facilitando o ir e vir das pessoas, principalmente aquelas que não condições de ter seu veículo próprio”, destacou o governador Mauro Mendes durante o evento.

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, a disponibilização dos sete ônibus, que integram o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso, é fruto de um processo de licitatório que visou regular o transporte intermunicipal e barrar a atuação de empresas que operam nos trechos de maneira irregular e precária.

“A empresa venceu a licitação no quesito menor preço e está cumprindo aquilo que está em edital: ônibus novos, com excelente condição de trafegabilidade, além de estarem equipados com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade”, especificou.

O secretário de Estado Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, que é da região de Santo Antônio, explicou que a população de Santo Antônio e toda a comunidade ribeirinha, à beira do rio Cuiabá, vinha sofrendo muito com a questão do transporte e demandava por veículos de melhor qualidade.

“ Sempre foi uma reivindicação a melhoria dessa frota e climatização, sabemos que na nossa região é possível fazer um transporte sem ser climatizado. Temos também um número muito grande de pessoas PCDs (com deficiência) e hoje estamos com nossa frota totalmente renovada e que vai atender também esse público”, elecou.

Por sua vez, o prefeito do município, enfatizou que a entrega de frota nova com ônibus modernos e equipados com alta tecnologia trata-se de um momento histórico para cidade, que nunca contou com esse tipo de serviço.

“Isso só foi possível com a união dos poderes, Governo do Estado, Câmara dos Vereadores, Prefeitura Municipal e também da empresa que opera o sistema”, avaliou.

Nova frota

Com a entrega, os passageiros que utilizam o transporte coletivo para Santo Antônio passarão a contar com ônibus novos e maiores, com 45 lugares, equipados com ar-condicionado, wi-fi e GPS para monitoramento em tempo real.

Os veículos ainda possuem câmeras de segurança, acessibilidade para idosos e portadores de deficiência (PCD), bem como o chamado sistema Anjo da Guarda, o qual o veículo só pode ser acelerado após o fechamento das portas.

Já quem viaja para Chapada terá ônibus com ar-condicionado individual, wi-fi, carregador de celular, GPS, luz de leitura por poltrona e câmeras de segurança. Esses carros também contam com poltronas elevador para pessoas com dificuldades de locomoção.

A frota será operada pela empresa Consórcio Metropolitano de Transporte (CMT), detentora da concessão do trecho. Atualmente, as viagens para Santo Antônio são diárias, com saídas desde as 5h até às 23h30, o mesmo horário do transporte na área metropolitana de Cuiabá.

As melhorias visam garantir maior conforto e segurança ao usuário do transporte intermunicipal.

O analista de TI da empresa Consórcio Metropolitano de Transporte, Bruno Lopes, revelou que os veículos que fazem linha para Santo Antônio são urbanos e o sistema continuará o mesmo com cartão e validador. Os carros também estão equipados com sistema de bilhetagem eletrônica.

Já os ônibus para Chapada dos Guimarães são da categoria rodoviária e passarão a contar com a venda online de bilhete, que possibilita o passageiro fazer a compra no percurso da viagem. O pagamento estará disponível em dinheiro, cartão de débito e crédito.

O sistema de bilhetagem eletrônica será instituído ainda nas linhas com destino aos municípios de Poconé, Barão de Melgaço, Nossa Senhora do Livramento, Acorizal, Nobres e Distrito de Coqueiral. Porém, a venda de passagens na rodoviária continuará normalmente.

Mais estrutura

A moradora de Santo Antônio, a dona de casa Maria Helena dos Santos, depende semanalmente do sistema de transporte coletivo para levar sua filha de 10 anos, que têm paralisia cerebral, para tratamento no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac).

“Com novos ônibus podemos ir com maior segurança. Antes eu tinha que ir segurando ela porque não tinha poltrona para acompanhante. Era um perigo”, contou ela, que pediu ainda que a empresa coloque mais de um acento voltados a pessoas PCDs.

A aposentada Maria Adiles da Silva também comemorou a chegada de novos ônibus na linha de Santo Antônio. “Agora vai ser melhor para a população, porque os antigos estavam dando problema no meio da estrada”, relatou ela.