Profissionais da educação estudam com afinco durante formação em Barra do Bugres

DA REDAÇÃO



Mais de 800 profissionais da educação participaram de uma formação realizada pela assessoria pedagógica de Barra do Bugres (a 168 quilômetros ao médio-norte da Capital), durante os dias 2 e 3 de maio. O foco da formação foi preparar os profissionais da educação básica para a implementação do Documento Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT), da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A implementação do documento ocorrerá no início do ano de 2020. Para tanto, é necessário realizar as formações durante todo o ano de 2019.

A capacitação ocorreu por meio de uma parceria entre a assessoria pedagógica de Barra do Bugres, Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro) de Tangará da Serra e Secretarias Municipais de Barra do Bugres, Tangará da Serra e Nova Olímpia.

Conforme o diretor do Cefapro de Tangará da Serra, Antonio Marcos Alves da Costa, a formação foi de extrema relevância, já que os profissionais careciam dessa formação para entender melhor os detalhes do DRC-MT. “Essa formação serve como exemplo para que os pactos federativos e colaborativos continuem”, destaca.

Participaram da Formação 810 profissionais, sendo 604 professores, 206 técnicos e apoios administrativos. Para que todos pudessem receber a participação, foram utilizadas 22 salas e profissionais disponibilizados por cargo e área de conhecimento, além dos gestores.