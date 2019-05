DA REDAÇÃO



A Secretaria-adjunta de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso oferece capacitação para voluntários que atuarão na prevenção e durante desastres que possam ocorrer no Estado. Dois cursos estão sendo oferecidos, um em Cuiabá e outro em Nobres (146 km a Médio Norte da Capital). Inscrições podem ser feitas no site do órgão.

A primeira turma está marcada para este sábado (11) e domingo (12), em Nobres, na Associação da Comunidade Sela Dourada. Já em Cuiabá, a capacitação ocorre nos dias 25 e 26 de maio (sábado e domingo), na Arena Pantanal. As inscrições são gratuitas, porém, na capital pede-se doação de um quilo de alimento não perecível. Os voluntários receberão certificado de 20 horas/aula.

Durante o curso, os voluntários serão qualificados em primeiros socorros, defesa civil, montagem de abrigos provisórios e combate a princípio de incêndio. O objetivo, segundo o chefe da Defesa Civil, coronel Cesar de Brum, é aumentar o número de pessoas qualificadas em Mato Grosso para atender à população em caso de desastres, como alagamentos após chuvas ou incêndios florestais.

“Os voluntários capacitados podem dar a primeira resposta à população em uma situação de emergência e quanto mais preparados os cidadãos estiverem, menor será o impacto sofrido em um caso de desastre”, explicou o coronel.