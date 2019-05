Em Mato Grosso existem 200 mães de crianças com microcefalia em decorrência do surto de Zika vírus em 2016

DA REDAÇÃO



A primeira exposição intitulada ‘A Vida com Microcefalia’ poderá ser visita no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Cuiabá (na Avenida Rubens de Mendonça – do CPA, no bairro Novo Paraíso), até as 19h desta sexta-feira (10).

O evento é parte das comemorações do Dia das Mães, realizado em parceria pela PM, Associação das Mães e Amigos de Pessoas com Microcefalia e o fotógrafo Bruno Sampaio Figueiredo.

No saguão de eventos da instituição militar estão à mostra uma série de 33 imagens captadas pelo fotógrafo Bruno, que revelam a rotina de mães e filhos desde o tratamento aos momentos da alimentação, passando pelo banho e as manifestações de carinho materno.

Entre as fotografadas estão Luciana Santana Marim e sua filha Valentina, de 1 ano e 5 meses. Cabo da Polícia Militar mato-grossense, atualmente lotada do gabinete do Comando Geral Adjunto, ela conta que se sente acolhida e valorizada pela iniciativa da Polícia Militar em fazer a exposição.

Luciana explica que no início, assim que obteve o diagnóstico da filha, teve medo, mas com o tempo foi aprendendo a lidar com esse desafio e os momentos de convivência e cuidados se tornaram gratificantes. “Valentina é uma criança muito alegre, observadora e adora nadar”, descreve a mãe orgulhosa.

Na abertura, na quinta-feira (09), as 17h, os relatos e a emoção das mães e do fotógrafo contagiaram os visitantes. Bruno disse que desde a primeira foto pensou em mostrar mais que simples imagens e sim narrar em imagens as histórias de amor e a dedicação das mães.

O tenente-coronel Luiz Fernando Dias Oliveira, coordenador de Comunicação e Marketing Institucional da PMMT e um dos organizadores da exposição, disse que essa mostra, pelo exemplo de superação, amor e carinho, é convite a todos para essignificar a própria vida.

"A corporação se orgulha da iniciativa e está de portas abertas para receber e apoiar as mães e as ações da Associação. Essa causa também é nossa”.

Representando o Comando Geral da Polícia Militar, o superintendente de Planejamento Operacional e Estatísticas (Spoe), tenente-coronel Zacarias Vitalino, observou que a mostra fotográfica pode levar à reflexão e também promover mudanças de atitudes na comunidade.

“Que este momento seja de entender as dificuldades do próximo por algo, mesmo que não nos atinja diretamente, para que possamos mudar de atitude. Além disso, temos que adotar medidas de prevenção e cuidados básicos no combate ao mosquito transmissor do zika vírus. Nós, enquanto cidadãos, muitas vezes negligenciamos essa conduta preventiva”.

Microcefalia

Em Mato Grosso existem 200 mães com filho que possui essa patologia. O grupo foi criado por elas para que pudessem se ajudar mutuamente, esclarecer dívidas, reivindicar e lutar pela garantia de direitos dos seus filhos.

A microcefalia pode ser causada pelo zika vírus, que tem como principal transmissor o mosquito Aedes Aegypti, o mesmo que causa a dengue e outras doenças.