DA REDAÇÃO



Um motorista morreu em uma colisão entre uma Duster e uma carreta no km 460 da BR-364, em Várzea Grande, na manhã deste domingo (12). A identidade da vítima não foi informada.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho da rodovia, o condutor do utilitário, com placas de Várzea Grande, ficou preso às ferragens após bater contra o último vagão do veículo de carga (placas de Campo Grande-MS), que havia tombado na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motorista. Uma pessoa que também estava na Duster foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Várzea Grande, em estado moderado.

Uma S10, com placas de Sapezal, que passava pelo local no momento do acidente, saiu de pista para desviar dos veículos. No carro estavam quatro pessoas, mas ninguém ficou ferido.

Houve derramamento de carga de soja e a pista está bloqueada em ambos os sentidos.