A Nokia anunciou hoje, 30, a participação na iniciativa ConectarAGRO para promover conexões e soluções inovadoras para o setor de agronegócios brasileiro. O projeto foi criado pelas companhias CNH, AGCO, Bayer, Jacto, Solinftec e Trimble, além da Nokia e da TIM.

A ConectarAGRO vai proporcionar conectividade aos cerca de 93% de agricultores brasileiros que não dispõe de acesso a serviços de banda larga em suas propriedades, segundo as participantes.

A Nokia vai contribuir com a infraestrutura de tecnologia, enquanto a TIM vai oferecer cobertura 4G e suportar IoT e novas tecnologias agrícolas de precisão que irão impulsionar a produção e atender a crescente demanda por alimentos.

Atualmente, a cobertura de banda larga sem fio em áreas rurais do Brasil é incipiente (menos de 7%). As empresas apoiando a iniciativa ConectarAGRO dizem que vão contribuir para que 500 mil agricultores brasileiros conectem suas frotas agrícolas, utilizem robôs, instalem sensores de temperatura e umidade e permitam coberturas de imagens aéreas de drone e GPS.

A Nokia vai desenvolver e oferecer soluções de banda larga sem fio (4G/LTE, 5G, via satélite e microondas). A Nokia é, atualmente, a única fornecedora de infraestrutura de conectividade participante da ConectarAGRO e planeja expandir as atividades para outras áreas rurais na América Latina e no mundo. (Com assessoria de imprensa

Fonte http://www.telesintese.com.br/nokia-se-junta-a-conectaragro-iniciativa-de-conectividade-no-agronegocio/