Durante o encontro haverá uma palestra da pesquisadora Nair Arriel sobre a mais recente variedade lançada pela Embrapa, a BRS Anahí.

O hábito de crescimento não ramificado da variedade BRS Anahí permite cultivar mais plantas por hectare e facilita a colheita mecanizada. A cultivar tem apresentado alta produtividade no solo de Canarana, o que tem chamado a atenção dos produtores da região.

Além disso, as sementes da cultivar da Embrapa são maiores que as sementes disponíveis no mercado e as características de cor, brilho e sabor são mais atraentes para a indústria alimentícia. Isso sem falar no alto teor de óleo, que chega a 52% do peso da semente.

Por ser pouco exigente em água o gergelim vem se revelando como uma cultura ideal para segunda safra no Mato Grosso, onde Canarana se destaca com mais de 90% da produção nacional.

Devido à grande importância econômica do gergelim para Canarana, a Prefeitura, em parceria com os produtores da região, a Embrapa, a Empaer e outras instituições locais, está buscando ampliar a produção de gergelim no município.

Os interessados em saber mais sobre essa cultura devem entrar em contato com o Sindicato Rural de Canarana. Outras informações: (66) 3478-1284.

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/cultura-do-gergelim-sera-discutida-em-canarana-mt-183312