O mês de abril de 2019 foi marcado por chuva regular em Cuiabá e com alguns fortes temporais. O total de precipitação acumulado no mês foi de 272,1 mm, que representam 131% acima da média normal para o mês que é de aproximadamente 118 mm, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia .

Abril de 2019 impressionou

A chuva de abril de 2019 impressionou! Foi o mês com a maior quantidade de chuva no ano até agora. Choveu o dobro do observado em abril dos anos de 2018 e 2017. Além disso, abril de 2019 termina com a maior quantidade de chuva para este mês pelo menos nos últimos 21 anos.

Entre os dias 2 e 3 de abril choveu 73,0 mm e entre os dias 10 e 11 foram acumulados 74,9 mm. Este foi o maior volume de chuva em 24 horas registrado pelo INMET em Cuiabá, até agora este ano.

Em relação à temperatura, abril de 2019 terminou dentro a ligeiramente acima da média na capital.

Confira os dados do INMET para a capital Cuiabá:

Total de chuva acumulado em abril de 2019: 272,1 mm

Em abril de 2018 choveu 134,5 mm e em 2017 choveu 130,5 mm.

Maior chuva em 24h no mês: 74,9 mm entre os dias 10 e 11 de abril

Maior temperatura do mês: 36,1°C no dia 2/4

Menor temperatura do mês: 20,6°C no dia 6/4

Média das temperaturas mínimas: 23,7°C, 1,0°C acima do normal que é de 22,7°C

Média das temperaturas máximas (até dia 29): 33,2°C, apenas 0,2°C acima do normal que é de 33,0°C

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/cuiaba-tem-abril-mais-chuvoso-em-pelo-menos-21-anos,59c19da07418fb7a64ac068bcd2d3dabx7n1yrlx.html