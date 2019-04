DA VEJA SP



Rodrigo Bocardi surpreendeu os telespectadores do Bom Dia São Paulo ao citar Ana Maria Braga durante o telejornalístico da TV Globo. Junto com Glória Vanique, o âncora conversou com a repórter Sabina Simonato sobre o café da manhã nas ruas de São Paulo.

“Saiu do estúdio, mas foi logo para o café, né?”, cutucou o apresentador, ao vivo. “Você acha que eu sou boba, gente? Bom dia para vocês!”, respondeu a repórter.

A jornalista foi até a banca do Seu Toninho, no Terminal Armênia, para falar com os paulistanos que provavam o café do vendedor. “Eu tomo café todo dia porque é para acordar, né?”,

respondeu Silvinha ao conversar com Sabina.

“É porque é mais barato e não dá tempo de tomar café na firma, né? Aí tem que tomar aqui que é para aquecer!”, explicou a trabalhadora, revelando que fica com dor de cabeça se não tomar café preto pela manhã. “Não, chega de dor de cabeça! Toma esse cafezinho que vai fazer bem”, brincou a repórter.

Silvinha, então, surpreendeu a jornalista com um convite: “Quer tomar café? Cadê o Bocardi para vir tomar café aqui com a gente?”, disparou a entrevistada.

“Chama ele, ele tá precisando tomar um cafezinho!”, incentivou Sabina. “Não é a Ana Maria, mas o café é bom!”, brincou Silvinha. O âncora, então, fez uma revelação. “Não, mas é desse aí que eu gosto! Aquele da Ana Maria Braga estava meio sem açúcar!”, respondeu Bocardi dos estúdios da TV Globo. “Ah, então vamos levar ele para trabalhar com a Ana Maria Braga!”, disse Silvinha sobre Seu Toninho — clique aqui para assistir ao momento inusitado.

Na internet, o momento inusitado — e a matéria divertida — rendeu comentários. Muitos acharam curiosa a revelação de Bocardi sobre o cobiçado café da manhã de Ana Maria Braga.

