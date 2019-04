DO METRÓPOLES



Noiva de Lucas Kalil Aluani desde novembro de 2018, Mariana Rios pode estar passando por uma crise no relacionamento. Isso porque a atriz apagou todas as fotos com Lucas de seu Instagram.

Procurada pelo blog do Leo Dias, no UOL, a assessoria da famosa disse que “Mariana não comenta sobre a vida pessoal”.

Nas redes, a atriz sempre compartilhou p ouco de sua vida amorosa. O casal, sempre discreto quando o assunto é relacionamento, costuma evitar publicar muitas fotos juntos. Em março deste ano, eles fizeram uma rara aparição em Trancoso, onde passaram as férias.

A artista anunciou o noivado com Lucas durante uma viagem em novembro de 2018. Eles estão juntos desde meados do mesmo ano. O bonitão, estudante de Administração e dono de ao menos 3 empresas na capital paulista, é ex-affair da atriz Bruna Marquezine, segundo o jornal Extra.

