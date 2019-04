DA QUEM



Shakira compartilhou uma foto na academia em que aparece ao lado de uma amiga e ensinou um truque para aparentar ser mais alta.

O registro foi divulgado nesta quarta-feira (17) no Instagram.

"Para parecer mais alta, sempre se coloque em primeiro plano da fotografia. Aprendi esta lição com a Beyoncé enquanto rodamos Beautiful Liar", escreveu, referindo-se ao clipe da música que gravaram juntas em 2006.

Em entrevista para QUEM, Shakira contou como concilia maternidade, casamento e carreira.

“É difícil encontrar um equilíbrio entre ser mãe, namorada, mulher, profissional. Fazer tudo isso exige talento. Talento este que os homens não têm (risos). Eles conseguem fazer uma coisa e nada mais. Nós, mulheres, fazemos tudo. É difícil, mas tem que ajeitar na balança. Quando tenho um tempo livre, fico com sentimento de culpa ao sentar, descansar, me jogar no sofá, ver TV.”

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/shakira-ensina-truque-que-aprendeu-com-beyonce-para-aparentar-ser-mais-alta.html