Danilo Gentili usou as redes sociais mais uma vez para fazer piada sobre sua prisão. Condenado a seis meses e 28 dias de detenção em regime inicial semiaberto, o humorista do SBT posou para foto ao lado de dois policiais na noite de terça-feira (16/04/19) e não perdeu a graça mesmo diante do “sufoco”.

Com os agentes sorridentes, Danilo declarou: “Vieram me buscar, pessoal”. Famosos entraram na onda, como Celso Portiolli, que perguntou: “Onde eles vão te enfiar, Danilo? Você tem diploma?”.

O comediante foi acusado pelo crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), mas poderá recorrer da sentença em liberdade. Após a Justiça determinar sua condenação, Danilo passou a movimentar a internet com assuntos ligados ao episódio, sem perder o humor. Ele chegou a se comparar com o líder do nazismo alemão, Adolf Hitler.

“Nem Hitler foi acusado de tanta coisa. Hitler era nazista, não machista. Isso eu sou. Tenho mais acusação que ele”, argumentou ele na ocasião. Vale ressaltar que até o presidente Jair Bolsonaro já se solidarizou com o artista.

Entenda

Em 22 de março de 2016, Danilo Gentili publicou um vídeo em que, segundo a decisão do caso, ofendeu “a dignidade ou o decoro, atribuindo-lhe [a Maria do Rosário], alcunha ofensiva, bem como expôs, em tom de deboche, a imagem dos servidores públicos federais e a Câmara dos Deputados”.

A defesa disse que a intenção do comediante não foi atacar a deputada, mas a juíza não aceitou a alegação. No Twitter, Danilo ainda fez piada com a situação: “Quem vai me levar cigarro?”.

