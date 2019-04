DA REVISTA MONET



A modelo Joyce Prado perdeu o título de Miss Bolívia após revelar ao mundo estar em seu segundo mês de gravidez. Vencedora do título no ano passado e representante boliviana no concurso Miss Universo 2018, Prado ocuparia o cargo de Miss Bolívia até julho de 2019, mas agora o título ficará vago.

Segundo os organizadores dos concursos Miss Bolívia e Miss Universo, a gravidez da celebridade de 22 anos representa quebra de contrato. Durante o período delas em disputa e após serem coroadas com seus títulos, as misses não podem engravidar nem casar.

Apesar da perda do título, Prado parece não estar abalada. Ela compartilhou fotos no Instagram em que aparece sorridente na companhia do namorado, o modelo paraguaio Rodrigo Giménez, com quem está namorando a quatro meses.

A modelo também compartilhou uma foto em que ela e o parceiro aparecem juntos e sorridentes mostrando uma roupinha do futuro bebê. “Eu gostaria de compartilhar com vocês que eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque a minha vida está cheia de amor e por estar ao lado do homem dos meus sonhos e para começar o período mais belo das nossas vidas”, escreveu Prado na legenda do post.

Reprodução/Instagram A modelo e ex-Miss Bolívia Joyce Prado

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/miss-bolivia-perde-coroa-por-ter-ficado-gravida.html