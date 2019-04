DO METRÓPOLES



O que você faria se chegasse em casa e se deparasse com seus filhos completamente carecas? Esta foi a surpresa que a norte-americana Stephanie Plucknette teve no último sábado (13/4), em uma travessura comandada pelo filho mais velho, Teddy.

O pequeno encontrou um barbeador elétrico e decidiu que era o momento de ter e de dar um novo corte de cabelo para os irmãos Eloise e Freddy. Ele tirou vários tufos das madeixas dos dois e a mãe precisou raspar as cabeças dos três, para que os fios não fiquem desiguais.

Entre lágrimas e risadas, a enfermeira ficou tão surpresa que decidiu registrar a cena. O vídeo compartilhado nos stories do Instagram dela e no Twitter do tio das crianças, Ian Hagadorn, viralizaram.

“Eu estou chorando porque, olha”, diz ela mostrando o estrago feito pelo filho mais velho. “Você gostou do seu corte de cabelo?”, pergunta ela pra garotinha. “Não”, responde a pequena.

“Ela pediu que eu fizesse isso”, tentou explicar o jovem “cabeleireiro”. “É apenas cabelo e vai crescer de novo. A mamãe está bem”, respondeu a mãe.

Veja o vídeo:

