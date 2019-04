DA REVISTA MONET



Recentemente, Britney se internou em uma clínica de reabilitação para um tratamento de saúde mental depois de tentar lidar com a doença do seu pai. Enquanto os fãs permanecem sem saber o que esperar do futuro da musa do pop, um post enigmático da mãe de Britney, Lynne, nas redes sociais deixou todo mundo ainda mais preocupado.

Lynne compartilhou em seu Instagram uma imagem de uma mulher de joelhos com a mensagem "Quando os guerreiros de Deus caem de joelhos, a batalha não acabou, está apenas começando". Ela também legendou a foto: "Isso é Fé". O pai de Britney, Jamie - que não está mais junto com Lynne - tem lutado contra um câncer no cólon. Ele também é o responsável legal da filha - cuidando de suas finanças desde que seu advogado se demitiu no mês passado.

Um fã comentou a postagem de Lynne: "Eu realmente espero que você esteja apoiando Britney na tentativa de acabar com isso [o controle do pai sobre seus negócios]. Eu realmente espero que seu ex-marido doente não esteja mantendo sua filha em algum lugar contra sua vontade" - Lynne curtiu o comentário. "Espero que ela esteja bem e possa finalmente ser [livre], ela merece!! Nós sabemos”, outro fã escreveu.

De acordo com uma fonte do portal Page Six, Britney tem sérios problemas para confiar nas pessoas e "sempre contou com o pai para ajudá-la a fazer coisas 'normais'". Fontes revelaram que Britney deixou o centro de tratamento para ir a um salão de beleza na semana passada. "Britney chegou com três pessoas de sua equipe esta manhã para que suas raízes loiras e extensões fossem retocadas", disse uma fonte.

Instagram A cantora Britney Spears com os filhos, Sean Preston e Jayden James

