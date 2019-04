DO METRÓPOLES



A atriz norte-americana Mya-Lecia Naylor, de 16 anos, morreu no último dia 7, mas a notícia foi revelada publicamente apenas nessa quarta-feira (17/04/19) pela imprensa internacional. A jovem estrela, que também era modelo e cantora atuou em séries como Absolutely Fabulous (2004) e Almost Never (2019).

As causas da morte dela ainda não foram reveladas. Mya trabalhou no cinema com astros como Tom Hanks e Halle Berry no longa de ficção científica A Viagem, lançado em 2012.

Diversos amigos e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens. A avó da cantora, Geraldine Beggs, divulgou imagens da neta em seu perfil no Facebook e recebeu recebendo condolências de diversos seguidores.

Nascida em 6 de novembro de 2002, Mya começou a carreira aos 2 anos de idade, na série Absolutely Fabulous. Seguiu atuando em papéis na TV em outros programas, como Cartoonito Tales, Tati’s Hotel e The Last Weekend.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/morre-a-atriz-modelo-e-cantora-britanica-mya-lecia-naylor-aos-16-anos