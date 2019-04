DA REVISTA MONET



A cantora Celine Dion se derreteu pela colega de profissão Lady Gaga em um texto assinado por ela para a revista Time. O artigo de Dion sobre Gaga foi produzido para a edição especial da revista dedicada às 100 pessoas mais influentes do mundo em 2019, sendo Gaga uma delas.

Vale lembrar que em 2019, Gaga se tornou a primeira artista na história a conquistar os principais prêmios do cinema e da música em um mesmo ano. Por conta de seu trabalho atuando e cantando no filme ‘Nasce Uma Estrela’ (2018), ela venceu um Oscar e foi premiada com troféus do Bafta, do Globo de Ouro e do Grammy.

“Eu amo a Lady Gaga”, escreve Dion. “Ela tem uma das melhores vozes do mundo: poderosa, convincente, passional e sensível. Ela é definitivamente uma das artistas mais inventivas que já vimos. A expressão artística dela não tem regras nem limites. Quando ela apareceu pela primeira vez com seu estilo radical, ela não se importou com o que os críticos disseram”, afirma a artista.

“Ela dança de acordo com o ritmo dela, consciente que sua mensagem de individualidade é uma forma de expressar sua própria força. Seja por seu apoio incondicional à comunidade LGBTQ ou por suas campanhas anti-bullying, a voz da Lady Gaga está sendo ouvida onde deve ser ouvida”, continua o texto.

Celine Dion encerra afirmando: “É uma cantora, compositora e performer maravilhosa, assim como uma atriz incrível. O legado dela vai muito além da indústria do entretenimento. Ela vai continuar a inspirar amor e liberdade ao redor do mundo por várias gerações”.

Getty Images Lady Gaga no Oscar 2019

