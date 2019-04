DO METRÓPOLES



Xuxa Meneguel, ao que parece, não economizou esforços para ajudar a ex-paquita Ana Paula Almeida. Pituxita contou, ao deixar o Fórum Regional da Barra da Tijuca, nessa quarta-feira (17/04/19), que a apresentadora ofereceu um segurança pessoal para acompanhá-la.

“Nós temos um grupo no WhatsApp e, por lá, todas as outras paquitas também me deram apoio”, contou ao Fofocalizando, programa do SBT.

Entenda

A ex-paquita Ana Paula Almeida, conhecida como Pituxita, afirma ter sido agredida pelo marido, José Roberto Barbosa, nesta terça-feira (16/04/19). De acordo com ela, o episódio ocorreu na casa do casal, localizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conforme a revista Quem, Ana Paula descobriu uma traição.

À publicação, a ex-paquita informou ter constatado que era traída após vasculhar o celular do empresário, que seria frequentador de casas de prostituição. Temendo apanhar novamente (Ana Paula alega já ter sofrido nas mãos de Barbosa outras vezes ao longo do casamento), ela resolveu filmá-lo, mas o homem a empurrou no chão para apanhar o celular.

