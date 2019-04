DO EXTRA



Em um fórum anônimo da internet, uma mulher grávida de quádruplos compartilhou um dilema sobre a possibilidade de realizar um aborto seletivo, interrompendo a gravidez apenas dos bebês meninos. Na publicação, ela questiona: "eu sou babaca por ter uma escolha de gênero no aborto seletivo?"

A mulher de 27 anos conta que ela e o marido, de 30, tentavam engravidar há alguns anos e acabaram realizando a fertilização in vitro. Para a surpresa do casal, ao realizar a ultrassonografia, eles descobriram que, na verdade, estavam esperando quatro bebês: duas meninas gêmeas idênticas e dois meninos gêmeos fraternos.

Segundo a postagem, a mulher conta que, por ser "pequena", seria arriscado dar prosseguimento às quatros gestações. Então, o médico sugeriu que ela realizasse um aborto seletivo para evitar maiores riscos, caso ela continuasse com os quatro bebês.

A grávida conta que, apesar de ela e o marido estarem muito "perturbados" com toda a situação, provavelmente realizará o procedimento e que pretende manter apenas as gêmeas, já que seu sonho sempre foi ter meninas. Ela também desabafa que a condição financeira do casal permite a criação apenas de dois filhos, e não quatro.

Na publicação, a mulher desabafa: "O que eu vejo é que nós temos que escolher quais bebês, caso façamos o procedimento, e parte meu coração que estamos nessa situação, mas precisamos fazer o que podemos pela segurança dos nossos filhos. Essa história parece trágica, tipo uma novela, mas é honestamente a coisa mais difícil que eu já fiz".

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/gravida-de-quadruplos-quer-abortar-os-meninos-manter-apenas-as-meninas-23606217.html