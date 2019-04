DO METRÓPOLES



Renato Laranjeira marcou época enquanto foi câmera do Domingão do Faustão. E, durante entrevista para o programa Domingo Show, da Record, explicou os motivos que o fizeram deixar a Globo: ele fez isso para não morrer.

Segundo Laranjeira, o apresentador foi um dos que apoiaram a saída dele para cuidar de si mesmo.

“O Fausto falou para mim: ‘Renatão, eu gosto de você e gostaria que você fosse cuidar da sua saúde. Eu vou sentir muita falta sua, mas, entre perder você e você se tratar, eu quero que você cuide da sua saúde”, garantiu ele.

O programa de Geraldo Luís, que será exibido no domingo (21/04/19), foi até a casa de Renatão, como é conhecido. Lá, o ex-operador explicou que as complicações surgiram por conta do peso: ele chegou até os 180 quilos.

“Eu tive um amigo que falou assim para mim: ‘Cara, vai cuidar da sua saúde ou você vai morrer, e eu não quero perder um amigo”, falou Renato a Geraldo Luís. Hoje, ele está 70 quilos mais magro.

