DA QUEM



Grazi Massafera fez seu treino de muay thai e ganhou um presente de Páscoa do personal trainer Chico Salgado. "Quando a aluna é aplicada, ela ganha presente de Páscoa e chocolate do professor", disse ele.

Antes de ganhar o presente, a atriz, que volta à televisão na próxima novela das 7, foi questionada pelo personal trainer se vai comer ovos de Páscoa e respondeu: "Muito, muito". A prática de exercícios faz parte da rotina de Grazi e não está relacionada a uma eventual necessidade de mudança física para o trabalho.

O físico da atriz impressiionou amigos famosos. "Inacreditável", postou Fernanda Keulla. "Gente, para! O que é isso?", escreveu a musa fitness Gabriela Pugliesi. "Que shape", postou a modelo Fernanda Lacerda.

Grazi retorna à televisão na próxima novela das 7, ainda sem título definido. Na trama, ela vai interpretar a protagonista Paloma, uma jovem que sonha com o posto de rainha de bateria. No Carnaval, a atriz chegou a gravar cenas da trama ao lado de Antonio Fagundes na Marquês de Sapucaí.

Com estreia prevista para julho, no lugar de Verão 90, a trama será dirigida por Luiz Henrique Rios. Ela vai formar triângulo amoroso com os personagens de Fagundes e Romulo Estrela, que viverão pai e filho na ficção. Entre os nomes confirmados no elenco, estão Fabíula Nascimento, Fabrício Boliveira e Ingrid Guimarães.

Reprodução/Instagram Grazi Massafera treina com a supervisão de Chico Salgado

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/grazi-massafera-treina-de-muay-thai-e-ganha-presente-de-pascoa-aluna-aplicada.html