DA REVISTA MONET



A atriz Salma Hayek utilizou a conta dela no Instagram para elogiar a doação de 100 milhões de euros, o equivalente a mais de 443 milhões de reais, feita pelo marido e o sogro para a reconstrução da Catedral de Notre Dame.

A artista mexicana de 52 anos é casada desde 2009 com o empresário francês François-Henri Pinault, que tornou público a doação conjunta feita por ele e o pai no dia seguinte ao incêndio que destruiu grande parte da igreja parisiense.

Além de ter um apartamento localizado na vizinhança da catedral, Hayek está conectada à igreja por ter estrelado uma adaptação do clássico ‘O Corcunda de Notre Dame’ lançada em 1997, com ela no papel da cigana Esmeralda. Em seu post no Instagram, Hayek compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o marido e o sogro e na legenda ressaltou sua admiração pelo gesto dos dois.

O texto da atriz afirma: “Hoje mais do que nunca me sinto orgulhosa de fazer parte da família Pinault. Não apenas pela participação pessoal e passional deles na reconstrução da Notre Dame, mas também pelo fato da contribuição deles não envolver nenhum tipo de contrapartida relacionada à dedução de impostos. O meu marido e o meu sogro são dois cidadãos franceses generosos, que compreendem a importância espiritual, cultural e histórica desse tesouro parisiense para o mundo”.

O filme com Hayek no papel de Esmeralda foi dirigido pelo cineasta Peter Medak e ainda conta no elenco com o ator Richard Harris (1930-2002), no papel de Dom Frollo, e Mandy Patinkin dando vida ao corcunda Quasimodo.

O anúncio da contribuição de Pinault para a reconstrução da igreja foi anunciado no jornal francês Le Figaro. Em seu texto, o empresário escreveu: “Eu e o meu pai decidimos doar o montante de €100 dos nossos fundos familiares para contribuir nos esforços necessários para a reconstrução completa da Notre Dame”.

Reprodução A atriz Salma Hayek em cena de O Corcunda de Notre Dame (1997)

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/salma-hayek-faz-post-para-elogiar-doacao-de-100-milhoes-de-euros-de-marido-e-sogro-para-reconstruir-notre-dame.html